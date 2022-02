Karin Rådström, CEO Mercedes-Benz Lkw, hat im Rahmen eines Kundentermins in Wörth am Rhein einen eActros 300 an Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) und Mitglied des Vorstands von Dachser, übergeben.

Serien-eActros löst Prototyp bei Dachser ab

„Der Serien-eActros ist ein wichtiger Baustein unseres Stadtbelieferungskonzepts Dachser Emission-Free Delivery, das wir aktuell auf elf europäische Metropolregionen erweitern“, erläutert Stefan Hohm. Dieses Serienfahrzeug werde das bereits seit 2019 von Dachser in der Praxis getesteten Prototyp ablösen. „Der eActros hat in Stuttgart seinen Alltagswert bewiesen, vor allem wenn es um die emissionsfreie Direktbelieferung von Kunden mit palettierter Ware geht. Darüber hinaus sehen wir für den vollelektrischen 19-Tonner auch einiges Potenzial in Shuttle-Verkehren. Wir gehen davon aus, dass das Fahrzeug ein breites Einsatzfeld in der nachhaltigen Stückgutlogistik finden wird“, erklärt Hohm.

Das Projekt Dachser Emission-Free Delivery

In Stuttgart liefert Dachser mit dem eActros Stückgut an die Kunden in der Innenstadt. Zusätzlich versorgt der Elektro-Lkw im Zusammenspiel mit einem 7,5-Tonner Fuso eCanter ein innerstädtisches Mikrohub mit Sendungen, die dann auf der letzten Meile mit elektrisch unterstützten Lastenrädern verteilt werden. Alle Stückgutsendungen in einem fest definierten Gebiet werden von Dachser lokal ohne CO2- und Stickoxid-Emissionen zugestellt. Zum Aufladen in der Dachser-Niederlassung in Kornwestheim nutzt der eActros ausschließlich Grünstrom. Das Ganze Projekt läuft unter dem Namen Dachser Emission-Free Delivery.

Die technischen Daten des eActros

Für den Anwendungsfall in Stuttgart wurde der an Dachser übergebene eActros mit der Radformel 4x2 und einem aerodynamischen Kofferaufbau konfiguriert. Der Aufbau verbinde eine hohe Nutzlast mit hohem Transportvolumen und erhöhe aufgrund seiner Aerodynamik die Reichweite des Elektro-Lkw, heißt es seitens Daimler Truck. Der eActros kommt mit wahlweise drei (eActros 300, Reichweite 300 Kilometer) oder vier Batteriepaketen (eActros 400, Reichweite 400 Kilometer), die jeweils eine installierte Kapazität von 112 kWh und eine nutzbare Kapazität von rund 97 kWh bieten. Die beiden flüssigkeitsgekühlten Elektromotoren generieren eine Dauerleistung von 330 kW. Der eActros kann mit bis zu 160 kW geladen werden: Drei Batteriepakete benötigen an einer üblichen DC-Schnellladesäule mit 400 A Ladestrom etwas mehr als eine Stunde, um von 20 auf 80 Prozent geladen zu werden.

