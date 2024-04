Lkw-Flotten im Fokus Der Zero Emission Summit 2024

Auf der IAA Transportation vom 17. bis 22. September 2024 präsentieren Aussteller ihre Lösungen für die Gestaltung einer klimaneutralen Transport- und Logistikbranche. Welche Innovation hat wirklich das Potenzial, die Logistikbranche nachhaltig zu prägen, wann und wie können die Technologien implementiert werden und wie beeinflusst die aktuelle Gesetzgebung diese Entscheidungen?

Rund 20 Top-Referenten aus Industrie, Logistik und Politik beantworten in Vorträgen und Diskussionen beim Zero Emission Summit am 5. November 2024 genau diese Fragen. Gemeinsam führen die Schaeffler Technologie und trans aktuell hochkarätige Vertreter und Entscheidungsträger der Nutzfahrzeugindustrie sowie der Logistikbranche zusammen und helfen so der Branche auf dem Weg zum emissionsfreien Transport.

Themen-Highlights beim Summit

Beim Zero Emission Summit erörtern Experten, wie die Antriebswende gelingt, welches die Erfolgsfaktoren für Anwender sind und wie der Einsatz von Null-Emissions-Lkw und von innovativen Technologien für einen nachhaltigen Transport praktikabel und wirtschaftlich darstellbar wird.

Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Tank- und Ladeinfrastruktur, die ebenfalls Voraussetzung für eine erfolgreiche Transformation ist. Ob Strom, Wasserstoff oder nachhaltig beziehungsweise synthetisch erzeugter Diesel – welche Technologie wird sich mittel- und langfristig durchsetzen und welche Potenziale bieten niedrig hängende Früchte wie effiziente Trailer oder alternative Kraftstoffe?

Es gilt, den Stand der Gesetzgebung transparent zu machen, die Konsequenzen für die Antriebstechnik verständlich zu präsentieren und Best-Practice-Beispiele vorzustellen. Entscheider der Branche können sich auf Networking in exklusiver Runde, konstruktiven Austausch und spannende Einblicke freuen.

So nehmen Sie teil

Erwartet werden rund 150 Entscheidungsträger aus den Bereichen Logistik, Transportwesen und Industrie. Der Gipfel ist nicht nur Kontaktbörse und Kommunikationsplattform, sondern bietet auch die Möglichkeit, sich inmitten einer hochkarätigen Zielgruppe zu positionieren.

Dabei sein und heute schon über die Transportlogistik von morgen sprechen. Ob Sie als Teilnehmer, Partner oder Aussteller Teil des Zero Emission Summit werden möchten - weitere Informationen, exklusive Einblicke und unser Anmeldeformular finden Sie hier:

Download Die Broschüre zum Zero Emission Summit 2024 mit Teilnahmeformular (PDF, 6,10 MByte) Kostenlos

Programm-Highlights: Das erwartet Sie beim Summit

Best of IAA Transportation - Welche vorgestellten Neuerungen sind umsetzbar und sinnvoll?

- Welche vorgestellten Neuerungen sind umsetzbar und sinnvoll? Aktuelle Gesetzeslage - Themen wie Brennstoffzelle, Maut, etc.

- Themen wie Brennstoffzelle, Maut, etc. Theorie und Praxis - Vorreiter der Branche berichten von ihren Erfahrungen mit disruptiven Technologien

- Vorreiter der Branche berichten von ihren Erfahrungen mit disruptiven Technologien Alle Seiten betrachten - Konflikte zwischen Politik, Industrie und Anwendung und mögliche Lösungsansätze

- Konflikte zwischen Politik, Industrie und Anwendung und mögliche Lösungsansätze Best Practices - Verleihung des Eco Performance Awards am Ende des Zero Emission Summit

- Verleihung des Eco Performance Awards am Ende des Zero Emission Summit Industrieangebote - Welche Lösungen werden bereits von der Industrie angeboten?

- Welche Lösungen werden bereits von der Industrie angeboten? Infrastruktur im Blick - Die aktuelle Lage der Tank- und Ladeinfrastruktur

Verleihung des Eco Performance Awards

Der Eco Performance Award ist Europas renommierter Preis für Nachhaltigkeit im gewerblichen Straßengüterverkehr. Er wird seit 2008 vergeben. Hier bahnen sich die Pioniere der Branche innovative und praxisnahe Wege in die Zukunft.

Der Nachhaltigkeitspreis wird im Anschluss an den Zero Emission Summit verliehen. Foto: Eco Performance Award

Der Award wird an Unternehmen vergeben, die in der Lage sind, sowohl ökologische, ökonomische als auch soziale Überlegungen zu vereinen. 2024 wird er in den Kategorien Großunternehmen, KMU, Start-up und Digitale Innovation verliehen. Die Preisverleihung findet dieses Jahr im Anschluss an den Zero Emission Summit statt. Alle Details zum Eco Performance Award, Teilnahmekriterien und frühere Gewinner finden Sie hier.