In Freiburg eröffnete Dachser nun sein neues Logistikzentrum als Ersatz für das zu klein gewordene in Freiburg-Hochdorf.

Nach rund einem Jahr Bauzeit eröffnete der Logistikdienstleister Dachser am Wochenende sein neues Logistikzentrum Freiburg. In die neue Anlage im Gewerbepark Breisgau investierte das Unternehmen rund 22 Millionen Euro. Am Standort, der auf einer Grundfläche von 6.117 Quadratmetern ein Umschlagsterminal mit 82 Ladetoren und ein zweigeschossiges Bürogebäude beheimatet, schafft der Logistikdienstleister 30 neue Arbeitsplätze.

Bereits seit 1984 ist Dachser in Freiburg angesiedelt, das Unternehmen schätzt den Standort in der Mitte des Dreiländerdreiecks als Drehkreuz für Stückguttransporte in die Schweiz, nach Frankreich und Südwestdeutschland. Weil der seitherige Standort in Freiburg-Hochdorf seine Kapazitätsgrenzen erreichte, entschloss Dachser sich für den Neubau. Aktuell bewegen in Freiburg rund 160 Mitarbeiter 260.000 Tonnen Industriegüter pro Jahr.

Über Dachser

