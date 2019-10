Der seit Anfang Oktober wöchentlich verkehrende neue Zug von Kiel-Norwegenkai nach Verona hat eine Waggonkapazität für 30 Trailer sowie Container, die laut Color Line vor allem von der Firma Freja Transport & Logistics genutzt wird. Die Verbindung stehe aber auch anderen Kunden offen.

Abfahrt des Zuges in Verona ist demnach jeweils donnerstags um 22 Uhr mit Ankunft in Kiel am Samstagvormittag. Am Norwegenkai besteht direkter Anschluss an die Fährschiffe nach Norwegen, sodass Sendungen am Sonntag in Oslo eintreffen. In Gegenrichtung werden Waren am Freitagnachmittag in Oslo verschifft, um via Kiel am Dienstagmorgen um 6 Uhr mit dem Zug in Verona einzutreffen.

CO2-Abdruck halbiert

„Die Verlagerung auch der Seehafenvor- und Nachläufe auf den umweltfreundlichen Verkehrsträger Schiene ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, der zudem die Straßen sowohl lokal als auch überregional vom Güterverkehr entlastet“, sagt Dr. Dirk Claus, Geschäftsführer des Seehafen Kiel. Die intermodale Verbindung Schiff/Schiene ersetze zwischen Norwegen und Italien einen Lkw-Transport auf über 2.000 Kilometer Länge und reduziere so den CO2-Abdruck um 50 Prozent.

Nach eigenen Angaben bietet Color Line zehn Abfahrten je Woche und Richtung zwischen Deutschland und Norwegen. Der Kieler Norwegenkai ist demnach auch seit Januar über den werktäglichen Kombishuttle wieder an den Schienengüterverkehr angeschlossen. Via Hamburg-Billwerder besteht Anschluss an nationale Destinationen wie Nürnberg, Köln, Duisburg, Ludwigshafen oder München. Nach Verona fahren ab Kiel weitere drei Güterzüge je Woche, die allerdings vom Schwedenkai verkehren und Anschluss an die Fähren nach Göteborg (Schweden) haben.