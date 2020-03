Der Logistikdienstleister B + S wurde für seinen Aktionsplan zur Reduzierung von CO2-Emmissionen mit dem Lean and Green Award ausgezeichnet.

B+ S mit Sitz in Borgholzhausen hats sich dem Ziel verpflichtet, in fünf Jahren eine CO2-Reduktion um 20 Prozent zu erreichen. Mit dem Programm zur Emissionsreduktion hatte B + S nach eigenen Angaben 2018 begonnen. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem Logistikneubauten mit höchsten Gebäudestandards in Bezug auf Nachhaltigkeit, die sukzessive Modernisierung der Fahrzeugflotte und der Einsatz von Ökostrom sowie die Verminderung von Transportentfernungen durch effektives Transportmanagement. Die Umsetzbarkeit und Wirksamkeit des Maßnahmenpakets wurden dabei zertifiziert.

Reduktion von weiteren acht Prozent bis 2021

Zwei Jahre nach Umsetzungsbeginn der Maßnahmen konnte der Logistikdienstleister jetzt bereits eine CO2-Reduktion von über 18 Prozent verzeichnen. Im kommenden Jahr, also drei Jahre nach dem Start will B+S demnach die 20-Prozent-Marke knacken und das Reduktionsziel von über 26 Prozent erreichen.

Gesamtziel minus 40 Prozent bis 2023

„Die bisherigen Ergebnisse und die Auszeichnung mit dem Lean and Green Award bestätigen uns in unserem Einsatz für nachhaltige Logistik in der Lagerhaltung sowie im Bereich Transport. Wir werden die Maßnahmen fortsetzen und noch weiter ausbauen, sodass wir im Zieljahr 2023 auf einen Emissionsrückgang von fast 40 Prozent blicken können“, erklärt Stefan Brinkman, geschäftsführender Gesellschafter von B+S.

Mit der Lean and Green-Auszeichnung zertifiziert die Non-Profit Organisation Lean and Green und die Dachorganisation GS1 Germany Logistikunternehmen, die in ihren konkreten Lager- und Logistikprozessen ökologisch verantwortungsbewusst handeln.