2019 hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) das Bündnis für moderne Mobilität von Bund, Ländern und Kommunen gegründet. Bei seinem dritten High-Level-Treffen stellten die Akteure die bisher erzielten Ergebnisse der verschiedenen Arbeitskreise vor, die alle das Ziel haben, Mobilität sicher, nachhaltig und digital zu machen. Themen waren unter anderem die Verkehrssicherheit, die Parkraumbewirtschaftung in den Städten, ortsangepasste Tempobeschränkungen aber der ÖPNV, die Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität oder auch der "Datenraum Mobilität", der zur Digitalisierung und Vernetzung des Verkehrs beitragen soll.

Bei dem Treffen stellte Scheuer auch einen Leitfaden des BMVI für Lastenradtransporte in der City-Logistik vor. Der Einsatz von Lastenräder reduziere zum einen die Emissionen in der City-Logistik, zudem können Lastenräder in Verbindung mit Mikro-Hubs das Thema Parken in zweiter Reihe entschärfen.

RadLast-Leitfaden mit Fallstudien für München und Regensburg

Der so genannte „RadLast-Leitfaden“ zeigt etwa auf, wo die Potenziale für den Einsatz von Lastenräder in Verbindung mit Microdepots liegen und welche Vorteile damit verbunden sind. Er unterschlägt aber auch nicht die Herausforderungen, die mit dem Einsatz von Lastenräder für die Letzte Meile verbunden sind. Zwei Fallstudien für München und Regensburg zeigen auf, wo die Potenziale am besten genutzt werden können.

„Dem Ausbau des Lastenradverkehrs kommt in Zukunft eine noch größere Bedeutung zu“, sagte auch Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistages. Das Finanzhilfe-Sonderprogramm "Stadt und Land" des BMVI, im Rahmen dessen bis 2023 rund 657 Millionen Euro bereitstehen, ist daher für Sager zu kurzgefasst: „Wir brauchen einen längeren Umsetzungszeitraum über Ende das Ende von 2023 hinaus.“

Burkhard Jung, Oberbürgermeister der Stadt Leipzig und Präsident des Deutschen Städtetages, begrüßt das Thema Lastenrad, sieht aber auch ein Dilemma: Einerseits ist es eine Lösung für die nachhaltigen Transport in den Innenstädten, andererseits werde es nicht vollständig den automobilen Verkehr ersetzen können: „Denn seien wir realistisch: Die Verkehre in den Städten werden nicht weniger. Daher ist es auch eine Frage, wie wir diese Verkehre organisieren.“ Das Lastenrad als Möglichkeit für die Letzte Meile funktioniere nur, wenn auch neue logistische Zentren in den Städten geschaffen werden, wenn es neue elektrische Antriebe gebe und auch die „große Vision wasserstoffangetriebener Lastenverteilung“ weiter verfolgt werde.

Der Leitfaden RadLast des BMVI findet sich hier.