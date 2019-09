Bosch hat sein Produktportfolio an Prüfständen, Zubehör und Werkzeugen zur Diagnose und Reparatur in einem neuen Online-Katalog zusammengefasst. Der Katalog unterstützt bei der Auswahl der passenden und individuell benötigten Werkstattausrüstung und lotst den Kunden durch die Produkt­zusammenstellung. ­Clever: Er zeigt dem Nutzer nur das für den gewählten Prüfstand passende Zubehör an und wählt bei ­einer Zubehör­auswahl die gegebenenfalls weiteren benötigten Produkte auto­matisch aus. Die Werkstatt hat damit die Sicherheit, dass alle erforder­lichen Komponenten richtig zusammengestellt wurden. Angesichts der zahlreichen Möglichkeiten der Gerätekonfiguration, beispiels­weise bei der Bestellung eines Bosch-Dieselprüfstands, reduziert der Online-Katalog die umfangreichen Bestelloptionen somit auf das Wesentliche. Fehlbestellungen werden vermieden. Händler können die zusammengestellte Auswahl an Diagnose- und Reparaturgeräten als Link oder als PDF speichern und per E-Mail an den Kunden schicken. Andersherum hat die Werkstatt die Möglichkeit, eine Auswahl zu speichern und sie dem Händler zur Beratung oder zur ­Angebotsanfrage zu über­mitteln. Der Link zum Online-­Katalog: component-test.bosch-automotive.com.