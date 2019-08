Die Möglichkeiten sind vielfältig: Von den diversen Ausbildungsberufen – wie Kaufmann/-frau für Eisenbahn- und Straßenverkehr, Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung, Berufskraftfahrer, Fachkraft Kurier-, Express- und Postdienstleistungen, Fachlagerist oder Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice – bis zu den verschiedenen Studienmöglichkeiten wie dem Dualen Studium, beispielsweise in BWL mit Schwerpunkt Spedition, Transport und Logistik, bietet die Branche zahlreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Viele Stellen unbesetzt

Der 1. August ist neben dem 1. September für viele Azubis und Duale Studenten der Stichtag für den Start in das Berufsleben. Aber nicht alle Lehrstellen in den Unternehmen sind besetzt und nicht jeder Schulabgänger hat einen Ausbildungsvertrag in der Tasche: „Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind noch Tausende von Ausbildungsstellen in einer Vielzahl von Berufen, Branchen und Regionen unbesetzt", sagt Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). „Während die Betriebe früher unter zahlreichen Bewerbern auswählen konnten, wählen heute immer öfter die Jugendlichen ihren Ausbildungsbetrieb aus“, so Schweitzer. „Viele Unternehmen spüren diese Herausforderung ganz unmittelbar. Sie wissen genau, dass sie bei den jungen Leuten nur mit qualitativen Zusatzangeboten in der Ausbildung punkten können." Daher böten sie zum Teil finanzielle oder materielle Anreize, Unterstützung beim Führerschein oder beim Wohnen, Nachhilfe für Schwächere oder Zusatzqualifikationen und Auslandsaufenthalte für Leistungsstärkere.

