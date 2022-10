Besorgnis in ganz Europa EU-Kommission will bessere Luft

Die Brüsseler Kommission will eine Überarbeitung der geltenden EU-Luftqualitätsnormen vorschlagen. Dadurch werden sie stärker an die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angepasst und die Regeln zur Unterstützung der lokalen Behörden bei der Erreichung saubererer Luft gestärkt. „Der überarbeitete Vorschlag wird sich auch auf eine bessere Umsetzung konzentrieren, um dazu beizutragen, dass diese Standards in der Praxis erreicht werden“, heißt es weiter.

Luftverschmutzung: Sehr ernstes Problem

Die Auswirkungen der Luftverschmutzung auf Gesundheit und Umwelt besorgt die Menschen in Europa. Laut einer Eurobarometer-Umfrage zur Luftqualität sind im europäischen Durchschnitt 67 der Befragten der Ansicht, dass die Normen für die Luftqualität gestärkt werden müssen, in Deutschland waren es 62 Prozent. Hierzulande sind 81 Prozent der Ansicht, dass Luftverschmutzung ein sehr ernstes Problem darstellt, im europäischen Durchschnitt teilen 89 Prozent diese Meinung. 47 Prozent der Europäer und Europäerinnen meinen, dass sich die Luftqualität in den letzten zehn Jahren in ihrem Land verschlechtert hat. In Deutschland waren davon 31 Prozent überzeugt.

Weg frei machen für neue Normen

„Die Bürgerinnen und Bürger sagen uns, dass sie saubere Luft atmen wollen“, erklärte Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius. Die Menschen in den Städten, die Asthma hätten und die Menschen, die in der Nähe von Industrieanlagen lebten, seien besorgt und forderten Maßnahmen. „Die Kommission wird mit einem ehrgeizigen Vorschlag zur Stärkung der europäischen Luftqualitätsnormen den Weg ebnen“, betonte der Kommissar.