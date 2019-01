Das Unternehmen ist nach Angaben des Stückgutnetzwerkes aus Fulda seit April 2018 VTL-Mitglied und war bislang zweiter Partner für Nürnberg. Nach dem Ausscheiden der Deutschen Transport Compagnie (DTC) aus dem VTL-Netzwerk übernimmt nun Barsan Global Logistik (BGL) das komplette Gebiet. Mit zwölf Nahverkehrs-Lkw betreut das Unternehmen den kompletten Nürnberger Großraum bis Bamberg, Bad Windsheim und Hersbruck.

In das VTL-Netz speist die internationale Spedition nach Angaben der Kooperation durchschnittlich 516 Sendungen, 961 Packstücke beziehungsweise 258 Tonnen pro Monat ein. BGL Nürnberg ist eine 100-prozentige Tochter der Barsan Global Lojistik mit Sitz in Istanbul. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern im Bereich Logistik & Zollconsulting in der Türkei. Mit rund 3.000 Mitarbeitern und rund 900 Fahrzeugen betreibt Barsan Logistikzentren in 29 Ländern. Geplant ist, weitere 44 Länder in das weltweite Netzwerk für internationale Transporte aufzunehmen.

In Deutschland ist Barsan an zehn Standorten mit rund 20.000 Quadratmetern Lagerfläche präsent: Kelsterbach, Frankfurt, München, Nürnberg, Nürtingen, Crailsheim, Hannover, Berlin, Remscheid, Hamburg. "Ursprünglich wollten wir unsere internationalen Sendungen selbst verteilen. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass wir dabei mit einem etablierten Stückgutsystem viel besser fahren“, sagt Ali Umit Celik, Geschäftsführer BGL Deutschland. Auf der Suche nach einem passenden Stückgut-Partner sei die Entscheidung dann auf VTL gefallen – wegen der Größe, der hohen Produktionsqualität und der vielversprechenden Entwicklungsmöglichkeiten .