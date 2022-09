Automechanika 2022 Knorr-Bremse nimmt Aftermarket ins Visier

Unter dem Motto „You move the world. Together we keep it running“ präsentiert Knorr-Bremse TruckServices in Halle 3.0 an den Ständen E 91 und G98 sein Aftermarket-Portfolio für Händler, Werkstätten und Flottenbetreiber. Das Münchner Technologieunternehmen präsentiert dort dem Fachpublikum seine Neuheiten in insgesamt vier Fokusbereichen.