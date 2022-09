Automechanika 2022 DEKRA: Grüne Schadenskompetenz

Die Experten der Prüforganisation zeigen systematische Schadenerfassung an Unfallfahrzeugen. Anmeldungen für Workshops an fünf Messetagen sind ab sofort möglich. Der Dekra-Stand befindet sich in Halle 11.0 D50. Eine zweite Präsenz gibt es auf der Galleria zwischen Halle 8 und 9.

In elf verschiedenen kostenlosen Workshops wird hier im Rahmenprogramm der Messe die perfekte Abwicklung eines Unfallschadens gezeigt – von der Aufnahme des Schadens über die Kalkulation bis hin zur Instandsetzung. Jedes der elf jeweils dreistündigen Programme wird an fünf Messetagen von Dienstag, 13. September, bis Samstag, 17. September, angeboten. Die Schadengutachten-Experten von Dekra zeigen die systematische Erfassung von Schäden an verunfallten Fahrzeugen. Mit dabei auf der Galleria sind die „Autodoktoren“ Hans-Jürgen Faul und Holger Parsch, seit vielen Jahren bekannt aus der TV-Sendung „Auto-Mobil“ auf Vox. Da die Teilnehmerplätze für die Workshops begrenzt sind, empfiehlt sich eine möglichst frühzeitige Anmeldung über den Eventkalender unter www.automechanika.de.

Digitale Schadensabwicklung aus dem Hause DEKRA

Am Dekra-Haupt-Messestand (Halle 11.0 D50) zeigt die Expertenorganisation unter anderem zwei ihrer innovativsten Dienstleistungen speziell für Flottenkunden: den neu entwickelten Schnelltest für Antriebsbatterien von Elektrofahrzeugen und die digitalisierte Schadenabwicklung über die Beteiligung am Schweizer Unternehmen Spearhead.

Das patentierte Batterie-Schnelltestverfahren ist aktuell im Rahmen einer fortgeschrittenen Großkunden-Pilotierung im Einsatz und wird in den kommenden Monaten weiter ausgerollt. Mit einer kurzen Testfahrt von rund 100 Metern liefert es innerhalb von rund 15 Minuten präzise Informationen zum Alterungszustand, auch „state of health“ genannt, einer Batterie. Hinter dem Verfahren stehen eine aufwändig bestückte Datenbank und ein komplexer Algorithmus. Aktuell umfasst die Typenliste, für die Dekra den Schnelltest anbieten kann, rund 60 Fahrzeugmodelle. Bis Ende des Jahres ist die Marke von 100 angepeilt. Zunächst richtet sich das Dienstleistungsangebot an Kunden im Bereich Gebrauchtwagenmanagement wie Leasinggesellschaften oder große Autohäuser.

Spearhead und DEKRA kooperieren

Über die Beteiligung an Spearhead bietet Dekra beispielsweise Flotten- und Fuhrparkbetreibern umfangreiche Dienstleistungen für eine digitale Abwicklung von Schäden an. Im Mittelpunkt des Geschäftsmodells stehen digitale Prozesse, beginnend mit der Schadenmeldung bis hin zur letztendlichen Regulierung des Schadens. Wichtiger Bestandteil ist eine Telematik-Lösung, mit der unmittelbar nach einem Unfall eine Schadenerstmeldung vollautomatisiert erstellt und den Kunden zur Verfügung gestellt wird.

Im Idealfall bekommt der Sachbearbeiter bei der Versicherung mit dieser Lösung schon wenige Sekunden nach dem Unfall eine qualifizierte Ersteinschätzung der Schwere der Beschädigung, des beschädigten Fahrzeugbereichs und der zu erwartenden Reparaturkosten. So kann er schnell entscheiden, ob es sich um einen Bagatellschaden, einen größeren Schaden oder gar einen Totalschaden handelt, und sofort proaktiv und situationsgerecht Maßnahmen ergreifen. Basis für die Information sind im Fahrzeug ermittelte Daten rund um den Unfall, die mit Künstlicher Intelligenz analysiert und mit einem riesigen Datenbestand von realen Unfallschäden und Schadengutachten verknüpft werden.