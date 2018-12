Beim Betreten des Rasthauses ist im Hintergrund dezentes Klopfen zu hören: Koch Udo Schmidt macht sich in der Küche an den Schnitzeln zu schaffen. Im Gastraum an der Theke sitzen zwei Fernfahrer und scherzen mit Kathrin Nottrodt. Die Betriebsleiterin zeigt kurz darauf zur Küchentür und erklärt in freundlichem, aber unmissverständlichem Ton: "Wenn ich hier Fertigprodukte anbieten würde, bräuchte ich keine Köche." Ihr ist bewusst, dass sie als Chefin die Weichen stellen und sich auf ihre Mitarbeiter verlassen können muss. "Ich denke, die wichtigsten drei Dinge beherrschen wir, denn wir können kochen, sind freundlich, und es ist sauber." Obendrein schätzt sie die Vorteile eines Familienbetriebs: "Meine Eltern haben den Autohof vor zwanzig Jahren aufgebaut, dann bin ich mit reingewachsen und habe vor zehn Jahren das Ruder übernommen."

Fernfahrer stehen auf Hausmannkost

Rasthaus und Tankstelle sind voneinander getrennt, Familie Nottrodt kann sich jederzeit mit den Mitarbeitern voll auf die Frühstücks-, Mittags- oder Feierabend-Gäste konzentrieren. "Man muss ja kein Hellseher sein, um zu wissen, dass gerade die Fernfahrer auf Hausmannskost stehen", sagt Kathrin Nottrodt lächelnd und macht Appetit auf die Winterkarte: Eisbein mit Sauerkraut, Grünkohlteller mit Kasseler und Mettenden oder ein bodenständiger Graupeneintopf sind darauf zu finden. Mit Rezepten wie bei Muttern, was man in diesem Fall wegen Mutter Ilona wörtlich nehmen darf, kann man Stammgäste gewinnen. Angenehm und weithin ungewöhnlich ist auch, dass der Gang zu den Toiletten nicht über ein Drehkreuz mit Münzgeld zu erkämpfen ist. Etwas komplizierter ist bei einer Parkgebühr von zehn Euro der Verzehrgutschein in Höhe von sieben Euro plus Kaffeegutschein im Wert von 2,30 Euro. Die rustikal-gemütliche Atmosphäre im ganzen Haus wird durch eine bemerkenswerte Lkw-Sammlung angereichert – natürlich im Miniaturformat. "Es hat ganz harmlos mit ein paar Spielzeug-Lkw angefangen. Über die Jahre haben wir Stück für Stück in die Setzkästen entlang der Wände gestellt. Mittlerweile sind wir wohl komplett. Mehr Zuneigung von unseren Gästen geht nicht, oder?" Vielleicht doch: In diesem Jahr sind die Nottrodts zwanzig Jahre auf der Elsinger Höhe – geplant ist nichts Besonderes, dazu ist die Familie zu bescheiden. Vielleicht organisieren ja die Stammgäste eine Überraschung.

Foto: Gundel Jacobi Westernpfanne für 12,80 .

Die Köche empfehlen

„Wir wissen, dass unsere Westernpfanne für 12,80 Euro nicht nur lecker aussieht, sondern auch allen schmeckt, die Fleisch und echte Soßen mögen. Sie vereint drei Schweine­steaks mit einer herzhaften Pfefferrahmsoße und frischem Paprika-Zwiebel-Gemüse. Dazu gibt’s eine Portion Bratkartoffeln, die jeden Hungrigen satt macht. Wir geben zu: Wir sind keine Schickimicki-Köche, aber Qualität steht auch bei uns an erster Stelle. Woran man einen erfahrenen Koch erkennen kann? Es klingt vielleicht lustig, stimmt aber trotzdem: Er sollte Eintöpfe hinkriegen. Sie müssen das gewisse Etwas haben – bei unseren Linsen-, Erbsen-, Bohnen- oder Kohleintöpfen ist das so. Das sagen jedenfalls unsere Gäste.“

Autohof Elsinger Höhe

Adresse: Warburgerstr. 45, 34466 Wolfhagen

Tel.: 05606-534877

Fax: 05606-534885

Website: www.autohof.net/autohof/Shell-SVG-Autohof-Elsinger-Hoehe

Mailadresse: elsinger-hoehe@t-online.de

Öffnungszeiten: Tankstelle mit Bistro: 24 h – 365 Tage, Restaurant: Mo.–Fr. 6–23 Uhr, Sa./So. 7–21 Uhr

Lkw-Parkplätze: 100, Parkgebühr 10 €, angerechnet auf Gastronomie 7 € plus 1 Kaffeegutschein

Lkw-Zapfsäulen: 2 Hochleistungssäulen, 1 Adblue-Säule

Dieselkreditkarten: alle gängigen

EC-Automat : Geldauszahlung an der Kasse

Kommunikation: Fax, Kopien

Restaurant: 70 Nichtraucherplätze, 36 Raucherplätze

Terrasse: 35 Plätze

Duschen: 3 Herren- und Damenduschen, Kosten: 3,– €

Wäscheservice: kein Wäscheservice

Pott Kaffee: 0,25 Liter 2,30 €

Bier vom Fass: Pils 0,3 Liter 2,70 €

Frühstück, Auswahl: 3 Rühreier mit Schinken, Brötchen und Butter für 4,60 €; „Brummi-Frühstück“ mit einer Portion Rührei, Speck, 3 Würstchen, Bratkartoffeln und Salat für 8,90 €

Essen, Auswahl: Gulaschsuppe mit Brot für 6,40 €; Currywurst mit Pommes und Kartoffelsalat für 8,50 €; „Banditenschnitte“: Landbrot mit Schweinebraten, 3 Spiegel­eier und Gewürzgurke für 9,70 €

Freizeit: 2 Bildschirme im Raucher-Restaurant

Eis- und Schneegerüst: nein