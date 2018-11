Der Autohof Nattheim liegt an der A 7 zwischen Würzburg und Ulm. Ruhig eingebettet zwischen Wald und Feldern, kann man hier richtig durchatmen – und sich am familiären Stil des Hauses erfreuen.

Zaghaft ging es los. Das verwundert kaum, denn erst im vergangenen Frühjahr wurde der nagelneue Autohof aus der Taufe gehoben. Noch immer gibt es keinen Telefonanschluss, und das Hinweisschild an der Autobahn ließ lange auf sich warten – von der A 7 aus kann man den Rastplatz nicht rechtzeitig vor der Ausfahrt erkennen. Diese Lage hat aber auch einen Vorteil, denn der Total-Platz befindet sich unterhalb der viel befahrenen Autobahn. "Dadurch ist es bei uns vergleichsweise leise, das ständige Rauschen erreicht uns nicht", erklärt Betriebsleiter Alexander Hörmann. "Die Lkw-Fahrer haben nachts echt ihre Ruhe." Umgeben von Wald und Feldern können die Pausierenden hier zudem richtig durchatmen – die Luft ist spürbar erfrischend.

Familiäres Duo mit viel Herz

Chef Alexander führt das neu erschlossene Anwesen zusammen mit seinem Bruder Maximilian. Sie legen viel Wert auf ihr familiäres Duo und suchen ihre zehn Mitarbeiter danach aus, dass sie ins Konzept passen. "Wir sind trotz unseres jungen Alters schon alte Hasen im Geschäft, denn unser Vater war 30 Jahre lang im Tankstellengeschäft tätig." Sie wissen, dass sie die Autohofbranche nicht neu erfinden können, "aber wir sind sehr wohl in der Lage, unseren kleinen ländlich-idyllischen Standort mit einer großen Portion Hilfsbereitschaft zu verbinden und den Fernfahrern eine heimelige Umgebung zu vermitteln". Warme Speisen gibt es von 10 bis 22 Uhr, wobei die Mannschaft bei individuellen Kombinationen der angebotenen Gerichte flexibel ist. Der Parkplatz ist gut ausgeleuchtet und kameraüberwacht, eine Beschrankung ist in Vorbereitung, und die Autobahnpolizei fährt mehrmals nachts auf Streife vorbei. Fast könnte man meinen, es handele sich um eine Oase der Glückseligen. Na ja, ein kleines Manko gibt es dann doch: Bei der Planung des Gebäudes hatte der Architekt nur an jeweils eine Herren- und Damentoilette gedacht. Hier tut Abhilfe not, denn die Gästezahlen auf dem Autohof der Hörmann-Brüder steigen.

Foto: Gundel Jacobi Paniertes Schnitzel mit Pommes und Paprikasoße für 7,99 Euro.

Der Koch empfiehlt

Koch Ronny Motschenbach: "Paniertes Schnitzel mit Pommes und Paprikasoße für 7,99 Euro. Da brauchen wir nicht lange drumherum zu reden. Es zeigt sich doch immer wieder, dass Schnitzel in allen Varia­tionen der Renner ist. Darauf haben wir auch unsere Angebote ausgerichtet. Warum das Paprikaschnitzel die Nase vorn hat? Vermutlich, weil die Soße sehr würzig ist – genauso wie bei der Variante mit Champignon-Jägersoße –, aber eben auch die typische ­Paprika-Fruchtnote noch dabeihat. Was wir auch gerade in der kalten Jahreszeit häufig anbieten und immer wieder gern genommen wird: Eintopfgerichte. Mit deftigem Chili con Carne oder Linsentopf können wir nur in zufriedene Gesichter schauen."

Autohof Nattheim

Adresse: Memminger Hau 1 69564 Nattheim

Telefon: noch nicht vorhanden

Fax: noch nicht vorhanden

Webseite: www.total.deMailadresse: station.deb865912@tankstelle-td.de

Öffnungszeiten: Tankstelle mit Bistro: 24 h – 365 Tage

Lkw-Parkplätze: 32, Parkgebühr 10 €, angerechnet auf Gastronomie 7 €

Lkw-Zapfsäulen: 2 Hochleistungssäulen, 2 Adblue-Säulen

Dieselkreditkarten: alle gängigen

EC-Automat: in Planung

Kommunikation: Fax, Kopien, WLAN kostenlos

Bistro: 20 Nichtraucherplätze, 8 Raucherplätze

Terrasse: nicht vorhanden

Duschen: 2 Herren- und Damenduschen, Kosten: 3 €

Wäscheservice: nicht vorhanden

Pott Kaffee: 0,3 Liter 2,49 €

Flaschen-Pils: 0,33 Liter 1,59 €

Frühstück, Auswahl: Gedeck mit 2 Spiegeleiern, gebratenem Speck, 1 Brötchen, Butter, Marmelade und 1 Tasse Kaffee für 6,99 €; 1 belegtes Brötchen mit Wurst/Käse und 1 Tasse Kaffee für 4,98 €

Essen, Auswahl: Gulasch mit Nudeln für 6,99 €; Leberkäse mit Spiegelei, Bratkartoffeln und Salat für 6,99 €; Currywurst mit Pommes und Salat für 6,99 €; Schweinegeschnetzeltes mit Rösti und Salat für 7,99 €; Schnitzel mit Jägersoße und Pommes für 7,99 €

Freizeit: nicht vorhanden

Eis- und Schneegerüst: nein

DocStop: nein