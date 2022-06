Autobahnkanzlei Ein Unglück kommt selten allein

Samstagmorgen: Steve kann nicht mehr schlafen, obwohl er mitten in der Nacht nach Hause gekommen ist. Der finanzielle Druck ist einfach zu groß. Seine Frau Lena* hat ihn in der Nacht liebevoll erwartet, aber auch mit ein paar unerfreulichen Briefen. Steve hat Angst, panische Angst, dass sie sich mit seinen beruflichen Plänen einfach wirtschaftlich übernommen haben. Das Konto steht auf null. Miete muss bezahlt werden. Im Kühlschrank herrscht gähnende Leere, und ihr kleiner Sohn Brian* braucht dringend neue Klamotten. Steve und Lena rechnen immer wieder, müssen aber feststellen, dass jetzt der Punkt erreicht ist, an dem nichts mehr gespart werden kann. Die Gehälter von Lkw-Fahrern sind einfach in dieser Republik verdammt niedrig. Hinzu kommt die Inflation, und Brian muss jeden Tag in den Kindergarten. Der ist 20 Kilometer entfernt. Genau wegen dieser finanziellen Enge hatten sie ja beschlossen, dass Steve sich beruflich weiterentwickelt. Er macht eine Fahrlehrerausbildung – und die kostet und kostet.

