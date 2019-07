Am Samstag kommt Heft 8/2019 in den Handel. Darin findet ihr Scania und Iveco im LNG-Vergleichstest, Festival-Berichte aus Geiselwind, Kalkar und de Lier, den Volvo FH I-Save im Test und alles Wissenswerte zum bevorstehenden Truck-Grand-Prix.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus – das gilt natürlich auch für die 34. Auflage des Truck-Grand-Prix, die am 19. Juli beginnt. Wir haben wieder ein einzigartiges Programm für Euch auf die Beine gestellt. Wissenswertes rund um Teams, Rennzeiten, Industrieaussteller etc. findet Ihr zudem kostenlos im Trucksport Magazin, das wir in den neuen FERNFAHRER integriert haben.

Außerdem in Heft 8/2019: Die erste Fahrt mit Volvos neuem D13TC-Motor im „I-Save“-FH; nach dem Fahrbericht jetzt der LNG-Vergleichstest: Iveco Stralis NP gegen Scania G410; Recht aktuell: Korso vs. Lenkzeit; Fahrer für FIA-ETRC-Kampagne gesucht; Herpa-Modelle, Bücher und Kulturbeutel zu gewinnen; Thema des Monats: Fahrerbindung bei ELVIS; Nachlese: Einsatzfahrzeuge auf der Rettmobil; Spedition Hövelmann; Festivalberichte; Supertruck DAF XF 106 Old School; Platooning-Ergebnisse; Scania Driver Competitions und vieles mehr.

Viel Freude beim Lesen wünscht die Redaktion!

Hier könnt ihr das Heft bestellen.