Unter dem Stichwort „onetruckfamily“ lädt die FIA European Truck Racing Championship (FIA ETRC) in allen Ländern, in denen 2019 Truckrennen stattfinden, einheimische Lkw-Fahrer zu einem exklusiven Programm ein.

Es beinhaltet nicht nur Einblicke in den Trucksport, wie sie sonst nur die aktiven Teilnehmer bekommen, sondern auch die Anfertigung individueller Porträts inklusive Vorstellung der Fahrer in Wort und (Bewegt-)Bild auf der FIA-Website. Ziel ist die Verbesserung des Fahrerimage. Der in der breiten Bevölkerung recht positiv besetzte Trucksport soll hier Schwung in die Sache bringen.

Exklusive Einblicke beim Truck Grand Prix 2019

Ihr seid in diesem Jahr beim Truck-Grand-Prix und würdet die Fahrerschaft gern repräsentieren? Dann seid ihr unser Mann oder unsere Frau! FERNFAHRER darf zwei Berufskraftfahrer mit jeweils einer Begleitperson für die onetruckfamily-Kampagne der FIA ETRC nominieren. Die beiden Kandidaten, die die FIA ETRC auswählt, verbringen dann den Grand-Prix-Samstag hautnah an der Rennstrecke und erhalten zusätzlich Renntickets für den Sonntag. Von FERNFAHRER gibt es obendrein Einlass in den Biergarten mit Ausblick auf die Rennstrecke sowie die passende Einkleidung.

Hier bewerben

Schreibt uns bis 11.07.2019 unter dem Stichwort „onetruckfamily“ an info@fernfahrer.de oder an Redaktion FERNFAHRER, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart. Bitte nennt uns auch die Telefon- oder Handynummer, unter der wir euch tagsüber erreichen können.