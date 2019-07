Der Werkstatttausrüster Maha hat Ende Juni in Haldenwang unweit Kempten ein Trainingscenter eröffnet. Hier sollen laut Hersteller Monteure praxisnahe, individuelle abgestimmte Schulungen direkt am Produkt durchgeführt werden.

Auf einer Gesamtfläche von 2.500 Quadratmeter will Maha seine Servicestrategie noch weiter ausbauen. Der Eröffnung des Schulungscenters in Haldenwang gingen laut Werkstattausrüster daher Umbauten und Umzüge diverser Fachabteilungen voran. Zwölf werden zudem in Vollzeit die Aus und Weiterbildungsportfolio von Maha betreuen und an die individuellen Bedürfnisse der Kunden anpassen. „Wir freuen uns, unseren Kunden ab sofort umfassendere Trainings zu ermöglichen, bei denen unsere Experten sie individuell und direkt am Produkt schulen“, erklärt Geschäftsführer Dr. Thomas Aubel. „Unser Ziel ist, dass sie sich in unseren modern eingerichteten Schulungsräumen wohlfühlen und Inhalte in angenehmer Atmosphäre praxisnah sowie anwenderorientiert vermittelt werden.“

Foto: Maha Das neue Trainingscenter von Maha in Haldenwang.

Nebst Schulungswerkstatt stehen laut Maha den Vertriebsteams und -partnern in Haldenwang Konferenzräume zur Verfügung. Betriebsbereite Maha-Produkte sollen zu Demonstrationszwecken ebenfalls zur Verfügung stehen und technische Neuerungen sollen zudem bereits in der Planung sein. So soll beispielsweise zu Trainings- und Vertriebszwecken unter anderem eine virtuelle Welt entstehen, in der man mittels VR-Brille durch eine Werkstatt gehen und installierte MAHA-Produkte in Aktion betrachten und erleben kann.

Foto: Maha Volle Reihen bei der Eröffnung des Maha Trainingscenters

Informationen zum Trainingsangebot erhalten Interessenten unter www.maha.de/service-center-training.htm.