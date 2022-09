Amazon investiert in Logistikzentren 400 Millionen Euro für Roboter & Co.

Amazon hat in den letzten drei Jahren mehr als 400 Millionen Euro in neue Technologien in der Logistik investiert. Welche das sind, lesen Sie hier.

Nach Angaben des Konzerns steckt hinter diesen Investitionen das europäische Advanced Technology Team, das als Teil eines weltweiten Forschungsteams 2019 gegründet wurde und seinen Sitz am europäischem Innovationslabor von Amazon in Vercelli (Italien) hat. Der Fokus liege auf die Hard- und Softwareentwicklung sowie auf Technologietests für Industrieroboter, autonome Fahrzeuge und automatisierte Verpackungs- und Sortiertechnologien in den Amazon Logistikzentren.

550 neue Technologien eingeführt

„In nur drei Jahren hat Amazon mehr als 400 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung investiert und mehr als 550 neue Technologien in den europäischen Amazon Logistikzentren eingeführt. Das Spannende ist, dass wir erst am Anfang stehen und in den kommenden Jahren noch weitere Spitzentechnologien entwickeln und einsetzen werden“, sagt Stefano La Rovere, internationaler Direktor Robotics Advanced Technology.

Zu den neuen Technologien in den Logistikzentren gehören demnach

• Sortieranlagen für Artikel: Die vollautomatischen Sortieranlagen sorgen für körperliche Entlastung, da die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht mehr in den Transportbehältern nach Artikeln suchen müssen.

• Palettierroboter: Die großen Roboterarme können ganze Paletten bewegen und machen so den Einsatz von Gabelstaplern für den Transport von Artikeln überflüssig.

• Hebevorrichtungen: Die Maschine hebt Transportbehälter an und platziert sie automatisch auf Förderbänder.

• Fahrerlose Transportsysteme: Unterstützende Roboter, die automatisch durch den Standort fahren und Gegenstände für die Mitarbeiter transportieren. Laufwege werden so minimiert und Mitarbeiter müssen keine Transportrollwägen und -behälter schieben und ziehen.

Nach Unternehmensangaben habe Amazon seit 2010 insgesamt 100 Milliarden Euro in Europa investiert und gleichzeitig kontinuierlich Arbeitsplätze geschaffen. Aktuell beschäftige Amazon 200.000 festangestellte Mitarbeiter in ganz Europa, darunter seien mehr als 65.000 neue Festanstellungen im vergangenen Jahr.

Neue Tätigkeitsfelder in IT und Robotics

Die neuen Technologien schaffen demnach auch neue Tätigkeitsfelder: Amazon Deutschland soll demnach bis Jahresende allein rund 300 Auszubildende in technischen Berufsfeldern in der Logistik beschäftigen.

Zu den neuen Tätigkeitsfeldern gehören:

• AR-Techniker: Diese Ingenieure können mit Hilfe von Kindles, die eine virtuelle Karte der Amazon Robotics-Ebenen zeigen, sichere Ein- und Ausstiegswege identifizieren, um Transportroboter zur Wartung zu bringen.

• Amnesty Floor Beobachter: Diese Mitarbeiter nutzen dieselben Kindle Systeme, um Laufwege auf den Robotics-Ebenen zu identifizieren. So können aus den Regalen gefallene Artikel eingesammelt oder auch kleinere technische Probleme an den Drives direkt behoben werden.

• Quarterbacks: Diese Mitarbeiter leiten ein Team von Amnesty Floor Beobachter und verwenden eine Live-Karte aller Amazon Robotics-Ebenen im Gebäude, um den Kollegen zu helfen und ihnen den schnellsten Weg zu ihren Einsatzgebieten zu weisen.