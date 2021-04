Dachser erweitert sein Logistikzentrum Allgäu mit einem Hochregallager für ungekühlte Lebensmittel und Lebensmittelverpackungen. Das Familienunternehmen investiert rund 25 Millionen Euro in den Neubau, der nachhaltig betrieben werden soll. Das neue Warehouse wird im Sommer 2022 in Betrieb gehen. „Die Zeit ist reif, um in die bislang größte Erweiterung des Logistikzentrums Allgäu zu investieren“, erklärt Niederlassungsleiter Thomas Henkel anlässlich des symbolischen ersten Spatenstichs. „Unsere Bestandskunden wachsen um rund fünf Prozent pro Jahr und brauchen mehr Lagerplatz. Zudem wollen wir Kapazitäten für Neukundengeschäfte schaffen.“

Das neue Hochregallager mit einer Bauhöhe von 32 Metern bietet auf lediglich 7.500 Quadratmetern Fläche Platz für 52.000 Paletten mit ungekühlten Lebensmitteln und Lebensmittelverpackungen. Das Warehouse ist voll automatisiert und auf die Lagerung von schnelldrehenden Produkten unterschiedlicher Kunden mit hohem Vollpalettenanteil ausgelegt. Über 22 Be- und Entladetore für Lkw sowie eine Umschlagfläche von rund 2.600 Quadratmetern werden pro Tag rund 5.000 Paletten ein- oder ausgelagert.

Foto: Dachser Spatenstich in Memmingen (von links): Stefan Hohm, Chief Digital Officer (CDO) Dachser; Thomas Henkel, General Manager Dachser Logistikzentrum Allgäu; Manfred Schilder, Oberbürgermeister Stadt Memmingen und Alexander Tonn, Chief Operating Officer (COO) Road Logistics.

Der Prozess läuft über die installierte Fördertechnik weitgehend automatisiert ab. Im Obergeschoss, das heißt über der Verladefläche, steht eine Fläche von 2.300 Quadratmetern für manuelle Kommissionier- und Konfektionierarbeiten zur Verfügung. 40 Mitarbeiter der Niederlassung Memmingen werden in dem neuen Hochregallager ihren Arbeitsplatz haben. „Mit dem Einsatz von intelligenter Automatisierungstechnik entlasten wir die Mitarbeiter, als unsere wertvollste und knappste Ressource, weitgehend von manuellen Ein- oder Auslagerungstätigkeiten, damit sie sich auf anspruchsvollere Mehrwertdienstleistungen konzentrieren können“, erklärt Stefan Hohm, Chief Development Officer von Dachser, der die weltweite Kontraktlogistik von Dachser verantwortet.

Klimafreundlicher Betrieb

Die für den Betrieb des Hochregallagers benötigte Energie erzeugt Dachser überwiegend selbst über eine Photovoltaikanlage mit etwa einem Megawatt Leistung. In Zeiten, in denen die Photovoltaikanlage nicht genug Strom liefert, bezieht das Warehouse CO2-neutralen Strom aus 100 Prozent Wasserkraft. Ein unterstützendes Blockheizkraftwerk (BHKW) ist ebenso noch in Abwägung. Ebenso wie das Logistikzentrum Allgäu seit 2010 wird das neue Warehouse an das Fernwärmenetz eines regionalen Heizkraftwerks angeschlossen und kann von dort Wärme beziehen, aber auch überschüssige Energie einspeisen. Geplant ist zudem, dass der selbst produzierte Strom für das Laden von Fahrzeugen mit batterieelektrischem Antrieb und langfristig auch für die Wasserstoffproduktion verwendet wird. Der naturschutzrechtliche Ausgleich für die Baumaßnahmen erfolgt in enger Abstimmung mit der Stadt Memmingen durch eine umfängliche Bepflanzung des Betriebsgeländes. Überdies wird das gesamte anfallende Niederschlagswasser auf dem Betriebsgelände dem Grundwasserhaushalt zugeführt.

Das Logistikzentrum Allgäu in Memmingen ist der weltweit größte operative Standort von Dachser. 880 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dort mit dem Transport und dem Warehousing von Industrie- und Konsumgütern sowie gekühlten und ungekühlten Lebensmitteln beschäftigt. 3.000 Tonnen Lebensmittel und 2.500 Tonnen Industrie- und Konsumgüter werden dort täglich umgeschlagen. Die besondere Stärke der Niederlassung sieht Dachser in der Kontraktlogistik. Wenn das neue Warehouse im Sommer 2022 in Betrieb geht, kann Dachser seinen Kunden in Memmingen insgesamt über 200.000 Palettenstellplätze anbieten.

Über Dachser

Das Familienunternehmen Dachser mit Hauptsitz in Kempten bietet Transportlogistik, Warehousing und kundenindividuelle Services innerhalb von zwei Business Fields: Dachser Air & Sea Logistics und Dachser Road Logistics. Letzteres teilt sich in die beiden Business Lines Dachser European Logistics und Dachser Food Logistics auf. Übergreifende Kontraktlogistik-Services sowie branchenspezifische Lösungen ergänzen das Angebot. Ein flächendeckendes europäisches sowie interkontinentales Transportnetzwerk und komplett integrierte Informationssysteme sorgen weltweit für intelligente Logistiklösungen.

Mit rund 30.800 Mitarbeitern an weltweit 387 Standorten erwirtschaftete Dachser im Jahr 2020 einen konsolidierten Netto-Umsatz von rund 5,6 Milliarden Euro. Der Logistikdienstleister bewegte insgesamt 78,6 Millionen Sendungen mit einem Gewicht von 39,8 Millionen Tonnen. Dachser ist mit eigenen Landesgesellschaften in 42 Ländern vertreten.