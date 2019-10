Total Deutschland hat den Bau eines neuen Autohofs in Ferch am südlichen Berliner Ring gestartet.

Der erste Spatenstich erfolgte in Anwesenheit der brandenburgischen Verkehrsministerin Kathrin Schneider. Gemeinsam mit der Schielicke-Bau Unternehmensgruppe möchte Total Deutschland damit eine wichtige Versorgungslücke am südlichen Berliner Ring (A10) nahe Potsdam schließen.

1.000 neue Lkw-Stellplätze bis 2025

Geplant ist ein Autohof, der mit 50 Lkw-Stellplätzen eine sichere Rastmöglichkeit für Fernfahrer bietet. Mit einer Kraftstoffversorgung inklusive Ad-Blue-Zapfsäulen, Schnellladesäulen für Elektroautos, einem Gastronomieangebot sowie Solardächern entspricht die Anlage laut Total Deutschland den neuesten Standards heutiger Autohöfe. „Bereits heute ist Total mit mehr als 50 Autohöfen an Deutschlands Autobahnen und Fernstraßen ein führender Anbieter in diesem Segment. Mit dem Neubau in Ferch und weiteren Projekten stärken wir dieses Engagement weiter“, erläutert Bruno Daude-Lagrave, Geschäftsführer von Total Deutschland.

Kathrin Schneider, Ministerin für Infrastruktur und Landesplanung Brandenburg, begrüßt den Bau des neuen Autohofs: „Ich freue mich, dass an dieser vielbefahrenen Strecke zwischen den Wirtschaftszentren West- und Osteuropas bald 50 zusätzliche Stellplätze zur Verfügung stehen. Derzeit haben wir insgesamt 3.800 Stellplätze für Lkw im Land, bis 2025 wollen wir die Zahl um 1.000 an Tankstellen und Rastanlagen erhöhen.“

Der neue Autohof wurde gemeinsam mit der Schielicke-Bau Unternehmensgruppeentwickelt. Die Projektpartner investieren insgesamt mehr als fünf Millionen Euro. Im dritten Quartal 2020 soll die planmäßige Fertigstellung des Autohofs erfolgen. Das über 16.000 m² große Grundstück liegt direkt an der Anschlussstelle Ferch des südlichen Berliner Rings (A10).

Über Total

Total verfügt mit rund 1.200 Stationen über das drittgrößte Tankstellennetz des Landes und bietet mit dem Vertrieb von Heizöl und Flüssiggas, Schmierstoffen, Kraftstoffen für Luft- und Schifffahrt, Bitumensowie Spezialprodukten für die Industrie ein breit gefächertes Angebot rund um Energie und Mobilität.

Die Gruppe betreibt zudem mit der Total Raffinerie Mitteldeutschland in Leuna eine Anlage zur Rohölverarbeitung in Europa. Der Vertrieb von Erdgas und Solarlösungen von Sun-Power gehört ebenso zu den Aktivitäten der Gruppe in Deutschland wie die Chemiesparte mit petrochemischen Produkten und Spezialapplikationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie.

Total beschäftigt in in Deutschland 4.000 Arbeitnehmer und arbeitet nach eigenen Angaben kontinuierlich an Lösungen für die Energieversorgung der Zukunft, zum Beispiel mit dem Aufbau von Wasserstofftankstellen.