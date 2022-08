19. Deutschlandfahrt 2022 - Die Frankreich-Tour Nach 20 Jahren wieder in Frankreich

Es ist faszinierend, wenn man an die Stätten kommt, an denen so mancher Lkw entstanden ist, oder an die Orte, an denen wichtige Komponenten wie Reifen, Achsen, Getriebe, Anhänger, Auflieger u.v.m. produziert werden.

Wir sind zum einen unterwegs auf den Spuren der Vergangenheit – treffen aber auch die Produkte der Zukunft.

Deshalb nun an dieser Stelle ein großes Dankeschön an unsere Sponsoren.

Danke, dass wir Sie besuchen dürfen – und vielen Dank, dass Sie uns so treu unterstützen und diese Tour so auch möglich machen.

