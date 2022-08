Ruhestand in Neu-Ulm Setra S 328 DT in Oldie-Sammlung

Bus-Historie: Mehr als eine halbe Million Kilometer hat der Setra S 328 DT der K. Dysli AG auf dem Gerippe. Statt aufs Altenteil geht er jetzt in die historische Sammlung von Setra an seinen Geburtsort in Neu-Ulm.

Es ist ein bisschen wie ein Familienausflug, um gemeinsam die allseits geliebte und geschätze Oma im Altenheim abzugeben – nur eben deutlich glanzvoller. Der Schweizer Heinz Dysli, Jahrgang 1949 und Busunternehmer aus vollem Schrot und Korn, der sich selbst demütig als "etwas Setra-lastig" beschreibt, wird "seinen" S 328 DT aus dem Baujahr 1996 am nächsten Tag in die Obhut seines Herstellers und dessen historischer Sammlung geben. "Wir denken, dass er es hier sehr gut haben wird und sein langes Busleben einen würdigen Abschluss findet wo er auch geboren wurde", wird der Seniorchef auf der Messe Retro-Classic in Stuttgart sagen, der in seinem Unternehmer-Leben rund 45 Setra Busse sein eigen nennen konnte.

Heute sind es im Dysli Fuhrpark noch zehn Busse der Ulmer Marke, die 2021 ihr 70-Jahr-Marken- sowie das 40-Jahr-Doppeldecker- Jubiläum feiern durfte. Der Ulmer Hersteller war mit wohlbedachter Verspätung gegenüber dem Stuttgarter Erzrivalen Neoplan 1981 in den Doppeldeckermarkt eingestiegen und präsentierte 1993 dann die zweite Generation des Wagens, die dann im komplett neuen Werk in Neu-Ulm produziert wurde. Dort werden noch heute Setra-Reisebusse auf Kiel gelegt, wenn auch die Covid-19-Pandemie den Stückzahlen arg zu schaffen gemacht hat. In den 90er Jahren waren die so genannten "Zielfahrten" nach Spanien und anderen Urlaubsorten nicht mehr so en vogue, der Doppeldecker tat sich eher schwer.