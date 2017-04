trans aktuell-Symposium am 12. Juli bei IDS: Symposium zu erfolgreichen Kundenbeziehungen

Beispiele für erfolgreiche Kundenbeziehungen gibt es in der Logistik viele – wahrscheinlich sogar in jedem Unternehmen. Doch nicht aus jedem Neugeschäft wird eine Erfolgsgeschichte. Ein Symposium von trans aktuell am 12. Juli bei IDS Logistik in Kleinostheim geht den Fragen nach, wie Transport- und Logistikunternehmen die passenden Kunden finden, die zu ihrer Ausrichtung passen, profitable Geschäfte ermöglichen, und welches die Erfolgsfaktoren für vertrauensvolle Kundenbeziehungen sind.

Neben IDS-Geschäftsführer Dr. Michael Bargl wirken als Referenten Michael Bretz (Credit­reform), Peter Gayer (Spedition Hans Geis), Gianluca Crestani (Andreas Schmid Logistik), A’pari-Berater Michael Tobiasch und Schmitz Cargobull-Key Account Manager Jörg Irsfeld an der Veranstaltung mit. Die Besucher haben auch die Möglichkeit, beim DSV-Kunden Gries Deco Company in Niedernberg einen Blick hinter die Kulissen der Logistik zu werfen. Teil­nahme­gebühr 249 Euro (netto) pro Person, Ermäßigungen für trans aktuell-Abonnenten, Dekra-Mitglieder und IDS-Partner. Mehr unter events@etm.de und www.etmevents.de/tasymposien2017.