Sendungsspitzen im Frühjahr: Kooperation IDS prüft Saisonzuschläge

"Teilweise haben wir pro Arbeitstag 20 Prozent mehr Volumen im System", sagte IDS-Geschäftsführer Dr. Michael Bargl am Mittwoch bei einem trans aktuell-Symposium zum Thema Kundenbeziehungen in der IDS-Systemzentrale in Kleinostheim.

Erschwerend hinzu kommt im Frühjahr, dass die IDS-Partner diese Spitzen in verkürzten Wochen bewältigen müssen. "Das führt zu deutlich erhöhten Prozesskosten", erläuterte Gianluca Crestani, Mitglied des Vorstands bei Andreas Schmid Logistik in Gersthofen, der sich ebenfalls für die Einführung von Saisonzuschlägen stark machte. Crestani wies auf andere Branchen hin, die ihre Preise bei hoher Nachfrage ebenfalls anpassen – wie die Hotellerie in Zeiten des Oktoberfests in München.

Kostenplus bei IDS Logistik liegt im zweistelligen Bereich

Das Kostenplus der IDS-Partner liege in diesen Hochphasen im kleinen zweistelligen Bereich, sagt IDS-Chef Bargl. Noch stehe nicht fest, wie hoch der mögliche Aufschlag für Kunden sein wird.

Auswirkungen hat der Mengenboom auch auf andere Kooperationen – wie die Ladungskooperation Elvis. Laufen die Stückgutnetzwerke über, müssen die Teilpartien anderweitig abgewickelt werden. In dieser Phase ist Elvis stark gefragt. "Die Teilpartien kommen dann zu uns, sodass auch wir ein zweistelliges Plus haben", sagte Elvis-Vorstand Jochen Eschborn am Rand der Veranstaltung gegenüber trans aktuell.

Auswirkungen auch auf Ladungskooperation Elvis

Auch für Elvis ist die Abwicklung mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Teilweise müssen die Partner dann einen zweiten oder dritten Lkw ins Hub nach Knüllwald einsetzen, der dort warten und beladen werden muss.