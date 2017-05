In dem neuen Logistikzentrum stehen Raben nach eigenen Angaben 400 Quadratmeter Fläche für Value Added Services und 570 Quadratmeter Büroflächen zur Verfügung. Nach der Erweiterung durch das neue Lager verfügt Raben am Standort Gadki über insgesamt 120.000 Quadratmeter Lagerfläche mit 160.000 Palettenstellplätzen. "Die Investitionen in Gadki sind das Ergebnis der erweiterten Kooperation mit einem unserer wichtigsten Kunden am Standort, dem Kerzenhersteller Bolsius International B.V.", erklärt Wojciech Szafran, Gebietsleiter von Raben Polen.