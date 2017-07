Rund 150 Millionen Euro investiert Mercedes-Benz Vans nach eigenen Angaben in den nächsten Jahren in die Elektrifizierung der Baureihen Vito und Sprinter. Dabei helfen die bereits vorhandenen Technologien der Pkw-Sparte. Die zuständigen Mitarbeiter sollen zur Vorbereitung ein Qualifizierungsprogramm durchlaufen. Der erste gewerbliche Großkunde für Elektro-Transporter wird der Handels- und Logistikdienstleister Hermes Deutschland sein. In den nächsten Jahren werden 1.500 Elektro-Transporter von Mercedes-Benz für Hermes fahren.