Hermes testet TRIPL: Mit dem E-Dreirad in Göttingen zustellen

Der Paketdienstleister nutzt das komplett elektrisch betriebene Dreirad der dänischen Marke TRIPL für die Belieferung von Kunden im Innenstadtbereich, in dem Einfahrtsbeschränkungen für herkömmliche Nutzfahrzeuge gelten. Der Testlauf ist Teil des Klima- und Umweltziels von Hermes. Bis 2025 will das Unternehmen in den Innenstädten aller deutschen Großstädte 100 Prozent emissionsfrei zuzustellen.

"Wir nutzen das TRIPL für die Zustellung von kleinen Päckchen und Tütensendungen im Göttinger Innenstadtbereich. Vor allem die deutlich leichtere Parkplatzsuche, die Wendigkeit und die vergleichsweise hohe Reichweite machen das Fahrzeug für uns interessant", sagt Dennis Isern, Manager Last Mile von Hermes Germany. Zudem könnten mit dem TRIPL auch Straßen und Wege befahren werden, die für konventionelle Transporter gesperrt sind. "Dadurch wird die Zustellung speziell in der Altstadt beschleunigt und vereinfacht", erklärt Isern. Der Test ist zunächst bis Ende August 2017 angesetzt.