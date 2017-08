Dass laufende Spediteure bei weitem keine Seltenheit sind, haben die vergangenen Branchenläufe von trans aktuell und dem Logistikdienstleister Ansorge aus Biessenhofen gezeigt. Rund 300 Läufer waren regelmäßig dabei. Am Samstag, den 7. Oktober, ist es wieder soweit: Ansorge lädt alle, die beruflich mit Transport, Logistik oder Nutzfahrzeugen zu tun haben, zum sportlichen Kräftemessen ins Allgäu.

Vom Firmengelände in Biessenhofen aus starten die Teilnehmer um 14 Uhr, um entweder fünf oder zehn Kilometer zu laufen. Vorher fällt um 13.45 Uhr der Startschuss für den Bambini-Lauf. In Ihrer Firma gibt es begeisterte Läufer? Dann sollten Sie ein Laufteam mobilisieren und sich anmelden. Mindestens drei Läufer benötigen Sie für ein Team, aber auch Einzelläufer sind willkommen.

Siegerehrung und After-Run-Party

Nach der Siegerehrung um 17 Uhr winkt zur Belohnung ein Abendessen. Natürlich legen wahre Sportler nach getaner Arbeit am Abend nicht die Füße hoch: DJ Robbie Hochwind lockt bei der After-Run-Party die Teilnehmer auf die Tanzfläche im Festzelt. Zeit für Gespräche und zum Netzwerken mit anderen Kollegen aus Unternehmen der Transport- und Logistikbranche bleibt natürlich auch.

Obwohl die Bestzeiten in jedem Jahr weiter nach unten korrigiert werden – im vergangenen Jahr siegte Wolfgang Sieder von der Firma Sensor-Technik Wiedemann über zehn Kilometer in einer Zeit von 37:26 Minuten –, zählt vor allem der olympische Gedanke. Dabei sein ist alles. Im Vordergrund stehen keine Bestzeiten, sondern das Gemeinschaftserlebnis. Darum melden Sie sich schnell an und seien Sie dabei – vom Azubi bis zum Chef sind alle willkommen.

Die Teilnahmegebühr inklusive Speisen und Getränke beträgt 30 Euro. Anmelden können Sie sich unter www.abavent.de/anmeldeservice/branchenlauf2017 oder per E-Mail an branchenlauf@ansolog.com.

Ablauf im Überblick

Ab 12 Uhr: Registrierung im Festzelt (Spedition Ansorge, Gewerbepark 2, 87640 Biessenhofen)

13.45 Uhr: Startschuss Bambini-Lauf

14 Uhr: Startschuss Branchenlauf