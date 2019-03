Katastrophale Zustände: In Deutschland fehlen mindestens 30.000 Stellplätze. Welche Sicherheitsrisiken das mit sich bringt und wie Lkw-Fahrer bei Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten verhindern können, mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten.

Die Lkw stehen dicht an dicht. Bereits nachmittags gibt´s entlang den Tank- und Rastanlagen der Autobahn häufig keinen Stellplatz mehr. Die Situation hat sich inzwischen so verschärft, dass Lkw-Fahrer auf Standstreifen ausweichen und so gefährliche Situationen riskieren. In Deutschland fehlen mindestens 30.000 Lkw-Parkplätze. Zwar wurden in den vergangenen Jahren neue Stellplätze gebaut – doch gleichzeitig stieg auch das Transportaufkommen um ein Vielfaches. Wieso nicht mehr geschieht erklären wir. Im Beitrag erfahren Sie auch, welche juristischen Möglichkeiten den Fahrern aufgrund der sogenannten Notstandsklausel bei der Nichteinhaltung seiner Lenk- und Ruhezeiten in Ausnahmesituationen zur Verfügung stehen.

