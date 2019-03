Oldtimer stehen nicht nur bei Autofans hoch im Kurs. In der Klassik-Szene ist vor allem der Kurzhauber von Mercedes-Benz mega beliebt. Wir liefern die Hintergründe und werfen einen Blick in die Vergangenheit.

„Sogar die Frauen bleiben stehen“, in diesem Fall trifft das Kompliment einen wunderschön restaurierten Kurzhauber von Mercedes-Benz. Sie sind unter den historischen Nutzfahrzeugen in der Oldtimer-Szene besonders begehrt. Meist sind es Erinnerungen an die Kindheit oder an berufliche Anfänge. Ein echtes Unikat unter den Sammlern ist Helmut Hoffmann vom Nutzfahrzeug Veteranen Centrum in Oberhausen. Für ihn sind die Oldies nicht einfach alte Lkw, sondern haben noch Charme und Charakter. Wir nehmen Sie mit in die Welt der historischen Nutzfahrzeuge.

eurotransportTV wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung von: Continental, Grammer, Iveco, Knorr-Bremse und Schmitz Cargobull

Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, empfehlen Sie uns in den Sozialen Medien weiter. Und wenn Sie Ideen oder Anregungen zur Sendung haben, schreiben Sie uns. Die Mailadresse lautet: eurotransportTV@etm.de