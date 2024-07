In der Kiesgrube Davids in Geilenkirchen - endlich fand wieder das spektakuläre Kippertreffen statt. Dutzende historischer Kipper und Baumaschinen aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien kamen ins Dreiländereck bei Aachen.

Die Besitzer zeigten, was ihre prächtigen Fahrzeuge aus vergangenen Jahrzehnten noch draufhaben. Die Kiesgrube verwandelte sich in einen riesigen Sandkasten für Erwachsene, in dem Radlader, Bagger und alte Kipper den ganzen Tag lang arbeiteten. Diese Veranstaltung weckt Erinnerungen an vergangene Zeiten und begeistert sowohl die Fahrer als auch die Zuschauer. Kipper-Treffen verpasst? Dann nicht wie reingeklickt in unser Video!

