Die Pharmalogistik gilt als attraktive Nische. Doch wer sich hier betätigt, muss gesetzliche Auflagen und hohe Anforderungen der Verlader erfüllen. Damit verbunden sind nicht selten kräftige Investitionen. Wie sich Logistikdienstleister in diesem Segment ohne Risiken und Nebenwirkungen betätigen können, erfahren Interessierte bei einem trans aktuell-Symposium am 15. Mai beim Logistikdienstleister karldischinger in Ehrenkirchen.

Talk über die Anforderungen der Pharmalogistik

Was bei der Validierung und Qualifizierung von Objekten und IT-Systemen zu beachten ist, erläutert Kerstin Sacherer, Leiterin des Personal- und Qualitätsmanagements bei karldischinger. Worauf es bei GDP-konformen Transporten nach Asien und in den mittleren Osten ankommt, sagt Thomas Schleife, Geschäftsführer von Transco Berlin-Brandenburg. Maximilian Gamperling, Geschäftsbereichsleiter Health Care & Life Science bei LGI, berichtet, wie Lean Management in der Healthcare-Logistik funktioniert. Worauf es wiederum Verladern ankommt, erläutert René Michel, Director Warehouse bei der Versandapotheke Doc Morris. Um die passende Technik geht es bei dem Symposium ebenfalls. Eine Übersicht über Pharma-Ausbauten auf der letzten Meile präsentiert Andreas Schumann, Vorsitzender beim Bundesverband der Kurier-Express-Post-Dienste (BdKEP).

Mehr den Fernverkehr beziehungsweise den Auflieger im Blick hat Referent Carsten Krieger, Produktmanager bei Schmitz Cargobull. Immer mehr kommt es vor dem Hintergrund der Energiewende aber auch auf den Fahrzeugantrieb an. André Reich und Steven Reinhold von Unitax Pharmalogistik berichten über ihre Erfahrungen mit einem Elektro-Fahrzeug. Bei einem abschließenden Logistik-Talk tauschen sich Andreas Biermann (Dekra), Maximilian Gamperling (LGI), Kerstin Sacherer (karldischinger) und Auditor Jürgen Grünewald (Grünewald) mit trans aktuell-Redakteurin Ilona Jüngst über die Anforderungen an die Pharmalogistik aus.

Blick hinter die Kulissen

Einen gewerbepolitischen Vortrag zu Beginn hält Karlhubert Dischinger, Präsident des Verbands Spedition und Logistik Baden-Württemberg (VSL), Firmenchef Karlkristian Dischinger hält das Schlusswort. Wie bei allen trans aktuell-Symposien in der Praxis haben die Teilnehmer die Möglichkeit, beim Gastgeber hinter die Kulissen zu blicken und sich ein Bild vom Pharmabereich bei karldischinger zu machen. Teilnahmegebühr: 270 Euro (netto) pro Person, 230 Euro für Dekra-, BdKEP und VSL-Mitglieder sowie für Mitglieder der BGL-Landesverbände. Anmeldung: www.etmevents.de/tasymposien.

Veranstaltung ist Teil einer Symposiumsreihe bei trans aktuell

Die Veranstaltungen sind Teil einer Symposiumreihe von trans aktuell in diesem Jahr. Die vier Symposien finden allesamt direkt bei Transport- und Logistikunternehmen statt und zeichnen sich durch einen hohen Praxisbezug aus, auch haben Teilnehmer und Referenten immer die Chance, unkompliziert miteinander in Kontakt zu kommen.

