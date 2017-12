Das Handelsunternehmen Kaufland stoppt seinen Lieferservice für Lebensmittel. Der Pilotversuch in Berlin läuft zu 23. Dezember 2017 aus. Kaufland hatte den Service im Oktober 2016 als lokalen Testbetrieb gestartet. Die Planungen zur Ausweitung des Dienstes auf weitere Städte werden nicht fortgeführt, heißt es seitens des Unternehmens. Stattdessen wolle man sich "verstärkt auf digitale Innovationspotenziale im stationären Geschäft" konzentrieren.

Die Erfahrungen hinsichtlich der Betriebsabläufe und die Rückmeldungen der Kunden seien positiv gewesen. "Mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit, die Preis- und die Marktentwicklung sehen wir allerdings, dass sich ein Lieferservice im Lebensmittelbereich auf Sicht nicht kostendeckend betreiben lässt. Auch im Internet sollen sich die Kunden auf unser Preisversprechen verlassen können. Höhere Preise bei der Lieferung von Lebensmitteln sind für uns keine Option", erklärt Patrick Kaudewitz, Vorstandsvorsitzender von Kaufland.

Für die rund 300 Mitarbeiter in Berlin, die vor allem in den Bereichen Logistik und Auslieferung tätig sind, sollen sozialverträgliche Lösungen geschaffen werden. Die rund 80 Mitarbeitern in der Unternehmenszentrale am Standort Heilbronn, die mit dem Lieferservice befasst sind, werde eine Beschäftigung in anderen Funktionen innerhalb der Unternehmensgruppe angeboten.