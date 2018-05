Mit der Einführung eines neuen Ganzjahresreifens für Transporter und Vans weitet der Karlsruher Großhändler Interpneu das Platin-Reifensortiment auf das am stärksten wachsende Segment aus. Der Marktstart des Platin RP 700 Van-Allseason erfolgt in zwölf Dimensionen in 15 und 16 Zoll. Zusammen erzielen diese eine Marktabdeckung von gut 90 Prozent der gängigen Transporter, Leicht-Lkw und Vans. Die Reifen tragen alle das Schneeflockensymbol 3 Peak Mountain Snow Flake und sind damit uneingeschränkt als Winterreifen zugelassen.

Erste Dimensionen der Reifen mit Speedindex R und T sollen ab April zur Verfügung stehen. Das komplette Sortiment ist bis Ende Mai verfügbar. Die Dimensionen 195/60 R16 C99/97 H sowie 205/65 R16 C107/ 103 H sind sogar bis 210 km/h freige­ge­ben und damit auch für Opel Combo, Fiat Doblo oder VW Sharan geeignet. Interpneu finden Besucher in Halle 6 an Stand B038 und C039.