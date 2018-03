Das Programm beinhaltet laut ECLF technische Workshops und Exkursionen an verschiedenen Stationen in Berlin, an denen zum Beispiel die Lastenrad-Logistiker Imagine Cargo und Velogista sowie Anbieter für Ladeservices und Batteriesysteme beteiligt sind.

Vorträge halten unter anderem Regine Günther, Berliner Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, und Susanne Balm, Projektleiterin nachhaltige City-Logistik an der Amsterdam University of Applied Sciences. Den ausführlichen Programmablauf finden Sie hier. Die Veranstalter rechnen mit rund 150 Teilnehmern. An den beiden darauffolgenden Tagen findet das International Cargo Bike Festival (ICBF) auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof statt.

Die Logistikfachzeitschrift trans aktuell ist Medienpartner der Veranstaltung. Mehr Infos unter www.eclf.bike/berlin2018.