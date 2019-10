Andreas Schmid Logsitik testet den Einsatz von E-Lastenräder in der Innenstadt von Augsburg als Ersatz für Lkw.

Der Gersthofener Logistikdienstleister Andreas Schmid ist ab sofort mit Elektro-Lastenrädern unterwegs. Sie sollen – zunächst versuchsweise – die Zustellung von Sendungen per Lkw in der Augsburger ersetzen. Die E-Lastenräder werden mit zwei Hochleistungsakkus betrieben, die eine Nutzlast von bis zu 180 Kilogramm erlauben. Die Ladung wiederum kommt in ein intelligentes Wechselbehältersystem, das nach Angabe des Unternehmens beliebig skalierbar ist.

Verstopfe Straßen und CO2-Bilanz

Der Grund für den Test: Die ständige Überlastung der Straßen in der Innenstadt sowie der steigende Anteil an E-Commerc-Sendungen habe dazu geführt, dass die Prozesse auf der letzten Meile neu gedacht werden mussten. „Mobilität und Umweltschutz gehen immer stärker Hand in Hand und wir wollen sicherstellen, dass den Bewohnern der Innenstädte auch zukünftig eine logistische Versorgung höchster Güte zur Verfügung steht, die nicht auf Kosten der Luftqualität geht“, sagt Alessandro Cacciola, CEO Andreas Schmid Group