Daimler zufolge ist der Logistiker der erste Kunde in der zweiten Testphase für den Praxistest des vollelektrischen E-Lkw in Deutschland. Der 25 Tonnen schwere eActros der sogenannten Innovationsflotte ist Teil des Projekts „Concept ELV“, welches vom Bundesumweltministerium (BMU) sowie vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert wird.

Täglich 100 Kilometer

Über 100 Kilometer legt der batteriebetriebene Lkw, welcher eine Reichweite von 200 Kilometer hat, in der Praxis täglich zurück. Der eActros verfügt über Lithium-Ionen-Batterien, die 240 kWh Energie liefern, und kann innerhalb von zwei Stunden vollständig aufgeladen werden. DB Schenker hat bereits fünf leichte Fuso eCanter in Deutschland und Frankreich im Einsatz und sie sind von deren Alltagstauglichkeit laut Wolfgang Janda, Senior Vice President Head of Network & Line Haul Management bei DB Schenker, überzeugt. „Nun sind wir gespannt, wie sich der eActros in der Leipziger City schlagen wird. Wir als Marktführer in Europa für Landtransporte, müssen schon aus dieser Position heraus eine Vorreiterrolle übernehmen.“

Überzeugend in der ersten Testphase

In der ersten Testphase zeigte sich laut Daimler, dass der eActros unabhängig von Zuladung, Streckenverlauf und Topografie die angegebene Reichweite von 200 Kilometer erzielt. Somit eigne er sich im städtischen Verkehr wie ein konventioneller Diesel-Lkw. Durch die Nutzung der Motorbremse könne zudem elektrische Energie zurückgewonnen werden. Neben Leipzig sind die elektrischen Mercedes-Benz Lkw auch in den Niederlanden im Einsatz.