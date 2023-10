Zukunftskongress Nutzfahrzeuge 2023 Wichtige Impulse für die Branche

Am zweiten Tag des Zukunftskongresses Nutzfahrzeuge standen unter anderem die Potenziale der unterschiedlichen Fahrzeugantriebe, digitale Synergien sowie Fahrzeuge und Infrastruktur für die letzte Meile im Mittelpunkt. Hier sehen Sie die schönsten Highlights in der Bildergalerie, weitere Fotos folgen.

Vorträge und Diskussionsrunden setzten zahlreiche wertvolle Impulse auf dem Zukunftskongress Nutzfahrzeuge. So auch die Keynote von Christoph Günther, President EMEA / Chief Technology Officer (CTO) bei SAF-Holland GmbH, zum Thema „Innovationen in Elektrifizierung, Digitalisierung und automatisiertem Fahren – die Trailerindustrie im Umbruch“. Günther stellte noch einmal die Wichtigkeit von Cybersecurity der Firmen einerseits, aber auch die produktseitige Cybersicherheit andererseits in den Vordergrund. „Es kann jedes Unternehmen treffen“, betonte der CTO. Und auch wenn die Stärke von SAF-Holland bei Trailern liege, schützt das nicht vor Angriffen durch Hacker aus dem Internet – das hat das Unternehmen bereits feststellen müssen.

Cybersicherheit wird wichtiger

Ransomware-Angriffe auf Unternehmen nehmen immer weiter zu. Allerdings häufen sich auch die Angriffe auf Fahrzeuge aufgrund der zunehmenden Einfallstore durch mehr Elektronik. Erfreulich sei jedoch, dass die Digitalisierung bei Trailern weiter zunimmt und tendenziell ein stetig wachsendes Sicherheitsbewusstsein bei vielen Unternehmen zu erkennen ist. Mit einem Zitat von Stéphane Nappo, Global Chief Information Officer bei X, schloss Günther seinen Vortrag ab: „Security is much more than an IT topic“. Damit betont er noch einmal die wichtige Rolle, die Cybersicherheit in Zukunft einnimmt.

Ausblick aufs Portfolio

Iveco hat sich Klimaneutralität bis 2024 zum Ziel gesetzt. Wie der Hersteller das erreichen will und welche Rolle der Technologie-Mix von Iveco dazu beiträgt, erklärte Mario Männlein, Head of Alternative Propulsions, Iveco Magirus AG, in seinem Vortrag. Gleichzeitig gab er einen Ausblick auf das Portfolio in den nächsten Jahren. Dabei mahnte Männlein: „Wer nur die Batterie-Brille aufsetzt, lässt ganz viele Chancen auf der Strecke liegen.“ Gleichzeitig zeigte er auf, wie innovative und technologieoffene Lösungen zur Klimaneutralität beitragen können.

Verleihung des Deutschen Telematik Preises 2024

Lesen Sie auch

Deutscher Telematik Preis Die Sieger und Platzierten

Wer sein Fuhrparkmanagement effizient gestalten will, braucht digitale Unterstützung, vor allem im Bereich Telematik. Doch welches sind die besten Lösungen? Hier bietet der ETM Verlag mit dem Deutschen Telematik Preis Vergleichbarkeit, Transparenz und Orientierung in einem unübersichtlichen Markt. Insgesamt standen mehr als 40 Systeme in zehn Kategorien zur Wahl. Der Preis wurde im Rahmen des Dekra Zukunftskongress Nutzfahrzeuge 2023 in Berlin verliehen.