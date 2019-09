Ab 1. Juli 2020 tritt eine neue gesetzliche Regelung in Kraft, nach der Lkw und Busse auch auf den Lenkachsen über eine wintertaugliche Bereifung verfügen müssen. Darauf weisen die Sachverständigen von Dekra hin.

Ab Mitte 2020 müssen Lkw und Busse bei entsprechenden Bedingungen nicht nur auf den Antriebs-, sondern auch auf der Lenkachse wintertaugliche Bereifung aufgezogen haben. Die neue Vorschrift gilt für Busse der Klassen M2 und M3 sowie für Lkw der Klassen N2 und N3.

"Viele Speditionen und Fuhrparks schaffen bisher für die Antriebsachsen jährlich zum Winter neue Reifen an, weil die Kilometerleistung entsprechend hoch ist", erklärt Dekra-Reifenexperte Christian Koch. Der Reifenverschleiß auf Lenkachsen sei in der Regel aber geringer, hier müsste also seltener neu bereift werden. "Umso wichtiger ist es deshalb, schon jetzt bei der Reifenbestellung die richtige Auswahl zu treffen."

Fuhrparkleiter, die planen, zum Winter neue Reifen zu kaufen, sollten die neue Winterreifen-Regelung für die Lenkachsen also schon mit in ihre Überlegungen einbeziehen. "Dabei ist wichtig: Als Winterreifen nach der Vorschrift gilt dann nur ein Reifen, der das Symbol eines Bergs mit Schneeflocke trägt", sagt Koch. Unerheblich sei dagegen, ob es sich um neue, gebrauchte oder runderneuerte Reifen handelt. "Das Motto heißt: Früher an später denken. Wer ab Herbst 2020 noch gesetzeskonform unterwegs sein möchte, sollte das Thema schon jetzt beim Reifenkauf auf dem Schirm haben."