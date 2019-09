Den Technikfluch wird das HS-Schoch Hardox Truck Trial Team einfach nicht los. Am Samstagmorgen ist es schon wieder soweit: Bei der Einfahrt in die Sektion bricht die Blattfeder. Davon lassen sich die frischgebackenen Meister aber nicht abhalten. "Wir sind natürlich weitergefahren. Allerdings fährt der Lkw mit gebrochener Feder nicht mehr sauber in der Spur", kommentiert Beifahrer Johnny Stumpp die Fahrt. Doch die Technikcrew von Schoch/Stumpp ist mittlerweile Kummer gewohnt. Flugs ist die Feder getauscht. Später am Abend müssen die Kollegen dann noch einmal ran: Reifenwechsel unter erschwerten Bedingungen.

Ein kleines technisches Malheur passiert auch Jürgen und Florian Funke im Ural-Proto. Dabei hat alles gar nicht so schlecht angefangen. Ein massiver Fels im Weg scheint ein machbares Hindernis zu sein. Während sich das Team aber daran vorbeikämpft, krabbelt der Ural mit dem Vorderrad am Fels hinauf. Der Rahmen verspannt sich. Plötzlich löst sich die Situation auf, Beifahrer Florian ist plötzlich hoch oben in der Luft, der Ural kippt um. Dabei löst sich die Beifahrerseite der geteilten Frontscheibe.

Wie die wilde Torstangenjagd ausgeht, steht erst am Sonntagabend fest. Schon jetzt ist aber klar, dass der Lauf ein voller Erfolg ist. Der Veranstalter freut sich über wahre Zuschauermassen. Die Fans freuen sich über eine Vierachserklasse, die so stark ist wie seit langem nicht mehr: viermal Mercedes-Benz, zweimal Tatra, einmal MAN.

Dafür fällt die Klasse der Dreiachser im malerischen Steinbruch von Kamsdorf übersichtlich aus. Nur fünf Fahrzeuge sind am Start. Damit ist neben Team Schoch mit BFS der zweite MAN sicherer vorzeitiger Meister.