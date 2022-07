WERKSTATT aktuell Best Brands 2022 Die besten Marken Service & Aftersales

ETM Award Best Brand 2022: Die Werkstattprofis haben abgestimmt, die Gewinner aus 16 Kategorien stehen fest. Welche Marken das Rennen um die ersten Plätze für sich entscheiden haben, erfahren Sie in unserer Bildergalerie - und am Ende des Artikels in der Übersicht.

Die Entscheidung der Werkstatt- und Serviceprofis ist gefallen. Bereits zum zehnten Mal setzte WERKSTATT aktuell bei seiner Leserwahl auf die Expertise echter Werkstatt- und Serviceprofis. Wir haben gefragt: Wer baut die besten Hebeanlagen, die stärksten Ladegräte und effektivsten Waschanlagen? Auf welches Werkzeug oder welche Reinigungsmarke ist im harten Tagesgeschäft Verlass?

Kampf um die ersten Plätze

Dabei ging es in einigen Kategorien sehr knapp zu und im Vergleich zum Vorjahr gab es einige interessante Verschiebungen auf den vorderen Plätzen. So musste zum Beispiel Liqui Moly in der Kategorie Pflege & Reinigung seinen ersten Platz zugunsten von Sonax räumen, ebenso schob sich Grubenhersteller Balzer vom zweiten auf den ersten Platz. Auch in anderen Rubriken gab es weitere Wechsel auf den ersten drei Plätzen. Die detaillierte Ergebnisliste finden Sie im Anhang. Gleichzeitig verteidigten viele Hersteller ihren ersten Platz erfolgreich und beweisen damit eindrücklich, dass sich Investitionen in Innovationen und Markenimage auszahlen. Hierzu gehören unter anderem Bosch, Hazet oder Kärcher.

98 Marken in 16 Kategorien

Insgesamt gingen 98 Marken in 16 Kategorien im Bereich Nutzfahrzeugservice an den Start um das Rennen der „Best Brands 2022“. Diese repräsentieren die für den deutschen Markt relevanten Marken. Es beteiligten sich mehr als 700 Werkstatt-Profis an der Wahl. Das hat sich gelohnt: Die Teilnehmer konnten viele hochwertige Preise gewinnen. An dieser Stelle: Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und vielen Dank an alle Teilnehmer der Leserwahl und die Sponsoren der Preise!

Preisverleihung mit Sascha Lenz

Die Preisverleihung fand im Rahmen des Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix beim Rennteam SL Trucksport 30 mit dem amtierenden Vize-Europameister Sascha Lenz statt.

Modernste Auswertungsmethoden, notariell testiert

Die „Best Brands“ gelten als wichtiger Indikator und Benchmark in der Branche. Die Leserwahl erfolgt nach einer einheitlichen Methodik. Das ermöglicht den teilnehmenden Unternehmen langfristige Vergleiche mit Wettbewerbern. Für ein hohes Qualitätsniveau arbeiten die Marktforscher der Motor Presse Stuttgart mit modernsten Auswertungsmethoden. Selbstverständlich unter der Einhaltung aller Datenschutz-Bestimmungen und notariell testiert.