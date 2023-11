WERKSTATT aktuell Best Brand Nutzfahrzeug-Service 2023 Die Sieger der Leserwahl stehen fest

Die Leserinnen und Leser der Fachzeitschrift WERKSTATT aktuell haben abgestimmt und in 21 Kategorien aus 249 angetretenen Marken die Best Brand Nutzfahrzeug-Service 2023 gewählt.

Das Fachmagazin WERKSTATT aktuell hat seine Leserwahl „Best Brand Nutzfahrzeug-Service“ um einige Kategorien erweitert. Damit trägt die Wahl wichtigen Komponenten wie Filter, Licht und Reifen, aber auch dem Teile-Großhandel, Originalteileanbietern oder Reifenservice Rechnung. Neu sind auch die Kategorien Truck & Trailer-Vermietung, Nutzfahrzeug-Apps sowie Training & Bildung.

Best Brands – das sind Marken, die nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sind, sondern auch Verkaufsimpulse auslösen. Marken, die es in das Gedächtnis der Leserinnen und Leser von WERKSTATT aktuell geschafft haben. Die mit positiven Erfahrungen verbunden werden. Die „Best Brands Nutzfahrzeug-Service“ sind daher ein wichtiger Indikator und Benchmark in der Branche. Die Leserwahl erfolgt in der Zeitachse über 10 Jahre nach einer einheitlichen Methodik. Das ermöglicht eine Analyse über den Zeitraum und Vergleiche. Die Preisverleihung fand im Rahmen eines Winner-Dinners in der DEKRA Hauptverwaltung in Stuttgart statt.

249 Marken in 21 Kategorien

Insgesamt gingen 249 Marken in 21 Kategorien im Bereich Nutzfahrzeug-Service an den Start um das Rennen der „Best Brands 2023“. Diese repräsentieren die für den deutschen Markt relevanten Werkstatt-Marken. Es beteiligten sich 1.020 Werkstatt-Profis an der Wahl.

Seit 10 Jahren begleitet WERKSTATT aktuell die Werkstatt-Marken mit den Best Brands. In dieser Zeit hat sich vieles verändert. Zu Beginn der Best Brands-Erhebung 2013 gab es zum Beispiel noch keine Werkstatt-Apps. Genauso haben sich Nutz- und Einkaufsverhalten der Kunden gewandelt. Wichtige Erfolgsfaktoren für Marken bleiben aber in der Wahrnehmung bestehen. Hier zählen für die Best Brands-Werte wie Qualität und Nutzen in Kombination mit Innovationsstärke und dem engen Kontakt zu den relevanten Zielgruppen.