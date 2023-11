Hazet, Wera, KS-Tools, Gedore Adventskalender für Werkstatt-Profis

Hazet

Insgesamt 33 Teile stecken im Adventskalender SantaTools von HAZET. Mit dabei sind unter anderem eine Mini-1/4-Zoll-Feinzahn-Bit-Umschaltknarre, 22 Bits (Kreuzschlitz, Innen-Torx, Innensechskant, Schlitz) und ein SmartHolder Werkzeughalter. Dort lassen sich alle im Kalender enthaltenen Teile sicher verstauen. Die Bits verfügen über die bekannte Farbcodierung von HAZET. Dazu gibt es zwei ¼-Zoll-Adapter für Bohrmaschine/Akkuschrauber sowie zur Betätigung von Steckschlüsseleinsätzen mit der Bit-Umschaltknarre. Preis: 59,90 Euro

Wera

28 Teile bietet der Adventskalender von Wera. Pate für das Design stand der rot-weiße, bei Wera rot-silberne Mantel des Weihnachtsmanns. Im Set stecken 9 Winkelschlüssel inklusive Halterung zur Tischaufbewahrung, einschließlich eines abnehmbaren Magnetisierers, um zum Beispiel Schrauben besser in Zaum zu halten. Dazu gibt es fünf Wechselklingen mit Doppelspitze und passendem Handgriff, einen Micro-Bithalter mit sechs Micro-Bits für sehr kleine Schrauben, eine aufsteckbare Schraubkralle, um Schrauben an Ort und Stelle zu halten. Ein Flaschenöffner fürs Feierabendgetränk darf auch nicht fehlen. Alles zusammen findet in einer praktischen Falttasche Platz. Preis: 54,95 Euro

KS-Tools

Hier kommt der Akkuschrauber gleich mit – als Vier-Volt-Minivariante für knifflige Aufgaben. Der Clou: Mit im Kalender steckt ein Drehmoment-Aufsatz mit zehn Stufen und ¼-Zoll-Bitaufnahme sowie ein Aufsatz für Eckenmontage, ebenfalls mit Bitaufnahme. Weiter gibt es einen 90-Grad-Winkelaufsatz. Dazu gibt es 26 Torsionsbits in verschiedenen Längen und Ausführungen von Schlitz bis Torx. Die Bits finden in einem praktischen magnetischen Halter Platz. Und obendrein spendiert KS-Tools einen passenden Werkzeugkoffer aus Kunststoff. Preis: 79,90 Euro

Gedore

Hinter den 24 Türchen des Adventskalenders von Gedore verstecken sich insgesamt 44 Teile. Natürlich dürfen auch bei Gedore jede Menge Bits in den verschiedenen Ausführungen von Innensechskant bis Kreuzschlitz nicht fehlen. Die kommen in verschiedenen Längen von 25 bis 90 Millimeter. Mit dabei ist auch ein Knarren-Schraubendreher, der sich per Knopfdruck zu einem Pistolengriff umschwenken lässt. Dazu kommen Schnellwechsel- und Antriebsadapter sowie drei Steckschlüsseleinsätze. Alles zusammen passt in einen mitgelieferten robusten Kunststoffkoffer. Preis: 54,88 Euro