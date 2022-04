Die Entwicklung von Wasserstoff-Motoren für schwere Nutzfahrzeuge nimmt eine weitere Hürde: Die H2-Spezialisten von Keyou aus München starten mit gleich zwei Prototypen in erste On-Road-Tests. Beide Fahrzeuge basieren auf konventionellen Diesel-Modellen. Während der 18-Tonnen-Lkw einst als Mercedes Actros das Licht der Welt erblickte, handelt es sich bei dem 12-Meter-Niederflurbus offensichtlich um einen modifizierten Solaris Urbino.

H2-Motor mit 210 kW und 500 km Reichweite

Anstelle der Selbstzünder tritt in den Versuchsfahrzeugen das sogenannte Keyou-Inside-System an. Dessen Wasserstoff-Verbrennungsmotor schöpft seine Kraft mittels eines speziellen Brennverfahrens aus 7,8 Litern Hubraum. Keyou spricht von 210 kW / 285 PS und Reichweiten von über 500 Kilometern. Außerdem sollen die Prototypen die WHTC-Referenzzyklen unter der europäischen Zero-Emission-Grenze packen und die Euro-6-Norm ohne teure Abgasnachbehandlung erfüllen.

Umrüstung von Lkw und Bussen im Fokus

Keyou will sein System vor allem für die Umrüstung von Bestandsfahrzeugen nutzen und plant keine eigene Produktion von Fahrzeugen und Motoren. Die Technologie sei nicht nur langlebig, robust und unabhängig von Seltenen Erden, sondern stehe auch in der Gesamtkostenbetrachtung auf Höhe des Diesel. Es seien nur geringe Anpassungen am Basismotor nötig und in der Produktion könne auf bestehende Verbrenner-Infrastruktur zurückgegriffen werden. "Man kann also sagen: Kunden bekommen ein Nullemissionsfahrzeug zu dieseläquivalenten Betriebskosten, ohne dabei Abstriche machen zu müssen," sagt Thomas Korn, CEO und Mitgründer von Keyou.

Die ersten beiden Wasserstoff-Motoren und Basis-Fahrzeuge haben laut der Münchner bereits im Januar dieses Jahres zueinander gefunden, unter Regie von Paul Nutzfahrzeuge aus Vilshofen. Die ersten Testfahrten sollen jetzt wieder in und um München starten. Keyou strebt die Einzelzulassung für den 18-Tonnen-Lkw noch in diesem Sommer an. Die finanzielle Förderung des Projekts übernimmt der European Innovation Council (EIC). Auch für den Stadtbus mit Wasserstoffmotor in Verbindung mit einem Mild-Hybrid-System gibt es öffentliche Gelder, in diesem Fall vom bayerischen Wirtschaftsministerium.

Premiere auf der IAA Transportation

Keyou will die Prototypen der breiten Öffentlichkeit erstmals zur IAA Transportation im September vorstellen. Der weitere Fahrplan sieht Feldtests mit Pionierkunden Ende 2023 vor. 2024 sollen schließlich zwei weitere Motorplattformen folgen.