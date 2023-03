Vorschlag zur CO2-Maut Diesel zahlt fast das Doppelte

Nach der Maut ist vor der Maut: Kaum hat sich die Branche an die erhöhten Mautsätze gewöhnt, stehen ihr auch schon die nächsten Änderungen bei den Straßengebühren ins Haus. 2024 soll ein umfassend überarbeitetes Regelwerk an den Start gehen, das dem Klimaschutz Rechnung trägt. Dreh- und Angelpunkt dabei ist eine CO2-Komponente. Die Idee dahinter: Wer viel CO2 ausstößt, zahlt mehr, wer CO2-arm oder -frei unterwegs ist, zahlt weniger. Die relevanten Mautgrößen bisher sind der Straßenverschleiß (Komponente Infrastruktur) sowie die Faktoren Lärm und Luftverschmutzung.

„Wer umsteigt auf CO2-freie Antriebe, soll entlastet werden, sodass es einen Anreiz für den Umstieg gibt“, erklärte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vor einigen Wochen gegenüber der Fachzeitschrift trans aktuell. „Wichtig ist, dass die für eine CO2-neutrale Logistik benötigten Fahrzeuge auch bald am Markt verfügbar sind, damit die Branche auf entsprechende Angebote zurückgreifen kann.“ Daher solle die CO2-Maut parallel zum Hochlauf der Fahrzeuge starten – nämlich im Jahr 2024.

Wie eine solche CO2-Maut aussehen könnte, skizzieren nun fünf Branchenverbände in einem gemeinsamen Positionspapier – die Bundesverbände Möbelspedition und Logistik (AMÖ), Paket & Express Logistik (BIEK), Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Wirtschaft, Verkehr und Logistik (BWVL) sowie Spedition und Logistik (DSLV). Darin sprechen sie sich für einen Stufenplan aus, bei dem ein CO2-Aufschlag auf Lkw mit Verbrennungsmotor nicht auf einen Schlag, sondern schrittweise erfolgt.

Der Grund: Wegen fehlender Angebote hat die Branche zurzeit kaum eine Chance, auf CO2-freie Fahrzeuge umzusteigen und der Kostenkeule zu entgehen. „Ein solcher Zuschlag würde derzeit allein zu einer volks- und betriebswirtschaftlichen Kostensteigerung führen“, heißt es in dem Papier. Erst mit einsetzendem Hochlauf des Fahrzeugangebots und der Tank- und Ladeinfrastruktur könnten Transport- und Logistikunternehmen schrittweise auf alternativ angetriebene Lkw umsteigen. Entsprechend könnte schrittweise die Maut auf konventionell angetriebene Fahrzeuge steigen. Das erklärt den Vorstoß in Richtung Stufenmodell.

Mit einem im Mautgesetz festgeschriebenen Stufenmodell, nach dem der CO2-Zuschlag etappenweise bis zum Jahr 2030 ansteigt, könne die beabsichtigte Lenkungswirkung der Lkw-Maut eintreten und zugleich Planungssicherheit für Transport- und Logistikunternehmen hergestellt werden, argumentieren die fünf Unterzeichner. Bei den Elektro-Lkw im Fernverkehr rechnen sie frühestens ab dem Jahr 2024 mit dem Beginn des Markthochlaufs. „Größere Stückzahlen werden voraussichtlich erst ab den Jahren 2026/2027 verfügbar sein. Und mit der Verfügbarkeit eines öffentlichen Ladenetzes sei frühestens 2026/2027 zu rechnen. „Eine flächendeckende Tank- und Ladeinfrastruktur ist aber zwingende Voraussetzung, damit der Fahrzeughochlauf für Null-Emissions-Lkw gelingen kann.“

So könnte ein Stufenmodell für die CO2-Maut aussehen

Wie nun ein Stufenmodell bei der CO2-Maut aussehen könnte, haben die Verbände anhand von zwei Modellrechnungen skizziert. Gemeinsam ist ihnen ein schrittweise umgesetzter CO2-Aufschlag von insgesamt 16 Cent. Damit stiege die Maut auf Dieselfahrzeuge bis 2028 (Modell 1) beziehungsweise 2029 (Modell 2) auf insgesamt 35 Cent je Kilometer – was nahezu einer Verdopplung gegenüber der heutigen Durchschnittsmaut für Diesel-Lkw entspräche.

Null-Emissions-Lkw – also batterieelektrische oder wasserstoffbetriebene Lkw –, blieben in Modell 1 bis 2026 von der Maut ausgenommen. In Modell 2 würde der Gesetzgeber sie bereits im nächsten Jahr zur Kasse bitten. Unabhängig vom Starttermin gilt: Kommt die Maut für die Saubermänner, müssten Flottenbetreiber für sie nur einen geringen Beitrag leisten: Die Verbände bringen einen Tarif von 5,2 Cent pro Kilometer ins Spiel. 3,9 Cent entfallen auf die Infrastrukturkosten, 0,1 Cent auf die Luftverschmutzung und 1,2 Cent auf den Lärm.

Die Beispielrechnungen werfen jedoch Fragen auf. Droht nicht eine riesige Einnahmelücke im Verkehrshaushalt, wenn Elektro- und Wasserstoff-Lkw nur einen Bruchteil dessen bezahlen, was ihre Kollegen der Dieselfraktion abführen müssen? Und wie lässt es sich rechtfertigen, dass sie in puncto Straßenverschleiß mit 3,9 Cent davon kommen sollen, während Diesel-Lkw mit 15,5 Cent dabei sind – also dem Faktor vier? Denn so sauber die alternativ angetriebenen Fahrzeuge auch unterwegs sein mögen, schädigen sie die Infrastruktur genauso.

„Die Null-Emissions-Lkw sollten deshalb so günstig fahren, um einen Anreiz für den Umstieg zu setzen“, erläutert BGL-Vorstandssprecher Prof. Dr. Dirk Engelhardt gegenüber trans aktuell. Er sagt, er wolle eine Bauchlandung wie beim Thema LNG vermeiden. Hier profitierten Unternehmer nur wenige Jahre von Zuschüssen beziehungsweise einer Mautersparnis, ehe mit der Preisexplosion bei Gas das böse Erwachen folgte. Für Null-Emissions-Lkw wären die niedrigen Mautsätze in beiden Modellrechnungen langfristig bis 2030 festgeschrieben.

Einigkeit besteht bei den Verbänden auch darin, dass die CO2-Differenzierung für die Branche kostenneutral sein muss. Flottenbetreiber dürften nicht doppelt durch die CO2-Maut und den CO2-Preis zur Kasse gebeten werden. In Deutschland zahlen Firmen beziehungsweise Fahrer schon seit 2021 einen CO2-Preis pro Tonne, was sich beim Tanken bemerkbar macht. Festgeschrieben ist das Ganze im 2019 in Kraft getretenen Brennstoff-Emissionshandelsgesetz (BEGH). In diesem Jahr hätte der CO2-Preis eigentlich von 30 auf 35 Euro steigen sollen, aufgrund der gestiegenen Energiekosten verschob die Bundesregierung die Erhöhung im Rahmen ihrer 200 Milliarden-Euro-Entlastungspakete („Doppel-Wumms“) aber um ein Jahr.

Die Verbände berufen sich dabei auf Zusagen der Politik und einer Formulierung im Koalitionsvertrag der Ampel, in der ein CO2-Zuschlag nur unter der Bedingung eingeführt wird, dass eine Doppelbelastung durch den CO2-Preis ausgeschlossen sei. Die fünf Organisationen bringen hierzu mehrere Varianten ins Spiel, wie Betreiber mautpflichtiger Flotten, die in Deutschland tanken, sich die Mehrkosten erstatten lassen können.

Mit dem Positionspapier gibt es für die weiteren Beratungen über das große Mautpaket nun eine Verhandlungsbasis. Den Verantwortlichen im Bundesverkehrsministerium dürfte das entgegen kommen, wollen sie doch relativ schnell das Mautpaket auf den Weg bringen. „Wir brauchen Tempo, weil wir schnell eine klimaneutrale Mobilität sicherstellen müssen, auch im Güterverkehr“, machte Minister Wissing ebenfalls im Interview mit trans aktuell klar.

Vorteile auch für Lkw mit Bio-LNG oder Biokraftstoffen

Lkw, die Bio-LNG oder biogene beziehungsweise synthetische Kraftstoffe tanken sollen bei einer CO2-Maut vergünstigt fahren. Das fordern die fünf Verbände in ihrem Positionspapier. Flottenbetreiber könnten zum Beispiel einen Nachweis über das getankte Bio-LNG oder HVO (sofern es in Deutschland zugelassen wird) vorlegen und damit ihre CO2-Einsparung dokumentieren.