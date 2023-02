Was Sie bei Euro 7 wissen müssen Branche unter Druck

Die EU-Kommission will klima- und gesundheitsschädlichen Gasen zu Leibe rücken. Die Fahrzeugindustrie befürchtet jedoch, dass sie mit ihren Euro-7-Vorschlägen übers Ziel hinausschießt. Was geplant ist und wie sich der VDA positioniert.

Noch hat das letzte Stündlein des Verbrennungsmotors nicht geschlagen. Bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen ist sein Ende absehbar, weil ab 2035 keine Fahrzeuge mit CO2-Ausstoß mehr in den Verkehr gebracht werden dürfen. Im schweren Nutzfahrzeug aber könnte er sich noch länger behaupten. In diesem Segment sollen die CO2-Emissionen nach dem Willen der EU-Kommission bis 2040 zwar um 90 Prozent sinken, aber nicht auf null gesetzt werden. Vorstellbar wäre, dass diese Vorgaben auch ein Dieselmotor erreicht, sofern Flottenbetreiber auf synthetische Kraftstoffe setzen.

Doch bis zu diesen Stichtagen vergeht noch mehr als ein Jahrzehnt. Und da Null-Emissions-Fahrzeuge noch nicht in der für eine umfassende Flottenerneuerung benötigten Stückzahl zur Verfügung stehen, wird am Dieselmotor im Güterverkehr also zunächst kein Weg vorbei führen. Die Hersteller bringt dies in das Dilemma, dass sie einerseits viel Energie in den Markthochlauf von Elektro- und Wasserstoff-Lkw stecken müssen, andererseits aber auch erhebliche Investitionen für die Entwicklung der nächsten Generation von Verbrennern mobilisieren müssen.