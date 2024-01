Volvo Trucks FM LE Der erste reine E-Volvo

Volvo Trucks fährt mit dem FM Low-Entry das erste Lkw-Modell ins Rampenlicht, das nur noch mit E-Antrieb zu haben ist. Der Truck mit Niederflurfahrerhaus ist für die Stadt konzipiert und in zahlreichen Varianten zu haben.

Volvo Trucks macht in Sachen Antriebswende Ernst: Mit dem FM Low-Entry präsentieren die Schweden ihren ersten Lkw, den es ausschließlich mit batterieelektrischem Antrieb gibt. Der Truck mit Niederflurfahrerhaus ist speziell für Einsätze im Stadtverkehr konstruiert und soll dort dank der niedrigen Sitzposition des Fahrers und der tiefen Scheiben für beste Rundumsicht sorgen. Dank dieser herausragenden direkten Sicht kann der FM Low-Entry laut Hersteller auch mit einer Fünf-Sterne-Bewertung im Direct-Vision-Standard aufwarten, mit dessen Inkrafttreten die Stadt London ab Ende 2024 die Verkehrssicherheit erhöhen will.

Volvo FM ist technische Basis

Das Fahrerhaus des neuen FM Low-Entry basiert in seinen Grundzügen auf dem schon bekannten FM, wurde im neuen Modell aber nach vorn verlegt und abgesenkt. Damit wird zum einen die bessere Sicht auf andere Verkehrsteilnehmer im Stadtverkehr gewährleistet, zum anderen ein bequemer, niedriger Einstieg in einen flachen Fahrzeugboden realisiert. Mit dieser Konstruktion qualifiziert sich der FM Low-Entry vor allen Dingen für Einsätze in der Abfallwirtschaft. Kofferaufbauten für den Verteilerverkehr und Lösungen für das Bauwesen sind aber ebenso möglich.

Varianten-Vielfalt vom 4x2 bis zum 8x4

Konkret ist der neue FM Low-Entry mit Radständen von 3,9 bis 6 Metern zu haben. Mit Achsformeln vom 4x2 über den 6x2 und 6x4 bis hin zum 8x2 und 8x4 darf er 19 bis 32 Tonnen auf die Waage bringen. Sein Elektroantrieb bringt es auf 330 kW / 449 PS. Mit vier Batteriepaketen mit einer Gesamtkapazität von 360 kWh sollen bis zu 200 Kilometer am Stück möglich sein. Im Anschluss kann der FM Low-Entry an der AC-Ladestation mit 43 kW geladen werden, am DC-Schnelllader sind 250 kW drin.

Bis zu drei Beifahrer an Bord

Der FM Low-Entry kann wahlweise mit einem Fernverkehrsfahrerhaus mit 1575 Millimeter Höhe oder mit einer 1945 Millimeter hohen Extended/Globetrotter-Kabine geordert werden. Der Niederflur-Lkw ist als Einsitzer konfigurierbar, als klassischer Zweisitzer oder mit einer nach hinten versetzten Dreier-Beifahrer-Sitzbank, die ein weites Blickfeld für den Fahrer erhält. In Sachen High-Tech fährt Volvo Trucks ein Kameraspiegel-System auf und die elektrisch unterstützte Dynamic-Steering, die leichtgängig sein soll und Vibrationen mindern.

Marktstart in Kürze

Der Verkaufsstart für den mittlerweile achten E-Lkw im Volvo Trucks-Portfolio ist noch auf dieses Quartal datiert, die Produktion beginnt im zweiten Quartal.