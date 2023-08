Volvo Swedish Metal Edition Truck zum Wacken Open Air

Volvo Trucks präsentiert als Sponsor des Wacken Open Air exklusiv eine limitierte Sonderedition des FH – die Swedish Metal Edition. Auf dem Holy Ground in Wacken stellte der Hersteller das Modell als vollelektrischen FH Electric aus, grundsätzlich ist der Truck aber auch in Diesel-Konfiguration zu haben.

Die Swedish Metal Edition ist auf 66 Fahrzeuge limitiert. Die entsprechend ausstaffierten FH sind grundsätzlich schwarz lackiert, mit schwarzem Kühlergrill und schwarzen Zierleisten. Außerdem montiert Volvo Trucks ein beleuchtetes Dachschild mit runden LED-Fernscheinwerfern, eine schwarze Sonnenblende und einen tiefen Frontspoiler mit zwei gelben Leuchten. Allein der "Swedish Metal"-Schriftzug in Grau und goldene Embleme auf dem Kühlergrill und den Felgen heben sich vom dunklen Grund ab. Dazu gibt's einen FH mit Stierhörnern auf den Seitenverkleidungen, goldene Blitze und für den Electric beispielsweise "The Number of the Beast", also die 666 auf den Seiten der Kabine. Der E-Antrieb des FH Electric nämlich stemmt passenderweise genau 666 PS. Weitere Designwünsche der Kunden realisiert Volvo Trucks ganz nach Bedarf, die Swedish Metal Edition lässt sich nach Angaben des Herstellers problemlos weiter individualisieren.

Christoph Fitz, Director New Vehicle Sales in Deutschland, zeigt sich zufrieden: "Bei Volvo Trucks sind wir schon mit vielen Sondermodellen aufgefallen. Auch vereinzelte Fahrzeuge, welche die Musikrichtung Heavy Metal repräsentieren, hat es schon gegeben. Mit der Swedish Metal Edition möchten wir unsere Historie und unsere Gegenwart verschmelzen. Die immer schon bekannte Robustheit und Sicherheit auf der einen Seite und die Innovationskraft verbunden mit einem speziellen Design auf der anderen Seite. Dazu gepaart mit einer Musikrichtung, die vielen Fahrerinnen und Fahrern von Volvo Trucks sehr liegt."