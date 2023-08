Neues Cockpit, neue Assistenten Update für Renault Trucks

Obwohl Renault C und K für den Bau und T und T High für die Straße in ihren Grundzügen noch die gleichen Lkw sind wie Anfang dieses Jahrzehnts – das Gefühl beim Anblick der Trucks, beim Entern der Kabine ist mittlerweile ein völlig anderes. Kein Wunder: Mit dem Start der Evolution-Modelle Mitte 2021 haben die Renault mit schärfer gezeichneten LED-Leuchten, Lauflicht-Blinkern und Waben-Grill optisch einen echten Satz nach vorn gemacht. Später in diesem Jahr folgt zeitgleich zu den Elektro-Ablegern das neue Markenlogo, eine schlichte Rhombe aus gebürstetem Aluminium auf schwarzem Grund. Auch die Typenschilder werden in diesem Zuge erneuert, gebürstetes Alu soll auch hier eine neue Wertigkeit vermitteln.

Im Interieur können die Renault wiederum schon ohne das jüngste Update mit einer weit verstellbaren Lenksäule punkten. Auch der Motorstart per Tastendruck, robustere Sitzbezüge, eine dickere Matratze und USB-C-Buchsen in Griffweite rechts neben dem Lenkrad sind bereits seit 2021 an Bord. Allein die versteckten Bedienelemente für die Tempomat-Geschwindigkeit und die Menüführung blieben gewöhnungsbedürftig – bis jetzt. Renault nämlich räumt weiter auf.